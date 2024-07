Para Cúneo Libarona, las SAD son “una prioridad de Estado”

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó el cambio en la postura respecto a las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD) al plantear que configuran “una prioridad de Estado” y que generan “libertad, crecimiento e inversión”.

A pesar de haber formado parte de la comisión directiva que redactó el estatuto para prohibir las SAD en Racing Club de Avellaneda, el ministro dedicó parte de su exposición a enumerar “las bondades del nuevo sistema que propone” el presidente Javier Milei. “Primero libertad, que los asociados elijan. No todos los clubes lo necesitan, muchos como Racing que es un club muy bien administrado y ordenado y sus asociados son sus dueños, puse en el artículo 3 que estaba prohibido hacerlo sin perjuicio de que una ley superior como un decreto está sobre un estatuto de una asociación civil”, afirmó.

“Cada club elije, así son sus dueños, sus asociados, los que van a votar. Clubes importantes, Boca, River, Racing, tal vez, sus asociados digan que, de ninguna manera, pero todo el resto lo necesita. La gran mayoría lo requiere porque no les da la economía y va a implicar un gran mejoramiento”, remarcó el funcionario en el marco de la conferencia de prensa en la que se anunció la desregulación para sociedades y organizaciones de la sociedad civil.

En la misma línea, continuó: “Crecimiento en juveniles, en estructuras, en otros deportes que tienen los clubes, futsal, voley, básquet, es un crecimiento general. Hay clubes que no tiene luz, que no pagan impuestos. Los niños no tienen agua caliente ni toallas en muchos clubes. Y hablamos de clubes de la primera A”.

Para Cúneo Libarona, “el esfuerzo que hace la dirigencia es terrible” para comprar y garantizar servicios en las instalaciones de las instituciones deportivas, por lo que considera que la inversión de capitales privados solucionaría problemas en los clubes.

“Tercero, inversión: genera trabajo, Racing que funciona muy bien tiene 850 empleados. Otros clubes que necesitarían campos de juego nuevo, instalaciones nuevas. Implica una mejora sustancial. Los clubes lo necesitan, que por miedo no den un paso adelante es otra cosa, pero que elijan sus asociados», prometió.

Asimismo, destacó: “En el mundo, todos los clubes son sociedades con capitales privados. El club que más plata maneja es al Bayer Múnich, 450 millones de presupuesto anual; segundo, el Real Madrid, 400 millones de euros anuales; tercero el Barcelona y cuarto el PSG. Esos clubes han crecido enormemente”.

“Brasil desde que abrió sus puertas maneja un presupuesto superior a los 100 millones de dólares contra un presupuesto de nuestros clubes que no alcanza. Esto va para los clubes de fútbol, pero también de clubes de barrio, hockey, vóley, básquet, tenis. Sobreviven los grandes clubes, el resto no lo hacen”, expuso, además.

Tras la reglamentación de las SAD, Cúneo Libarona prometió: “¿Sabe cómo termina esto? Seremos mejores, vamos a ser super campeones. Sin herramientas logramos grandes triunfos imagínese con herramientas, vamos a ser los súper mejores siempre y no solo una generación”.

Por último, reveló que la justicia rechazó varios amparados, y remarcó que se trata de un “tema es prioridad de Estado”. “Necesitamos un país mejor, somos el único país que está en esta situación. Es evidente que hay una irregularidad normativa y una antigüedad legislativa y necesitamos inversiones, modernizarnos, actualizarnos”, concluyó.

Noticias Argentinas.-