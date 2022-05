Pagan hasta $25.000 para aprender a trabajar: cómo anotarse

El Ministerio de Trabajo de la Nación impulsa el programa Fomentar Empleo. El objetivo es asistir a los 3,6 millones de ciudadanos que están desempleados o bajo empleo informal.

Fomentar Empleo está destinado a personas de entre 18 y 64 años que estén buscando trabajo y no tengan empleo registrado en el sistema de seguridad social. Quedan exceptuados el Monotributo Social y el Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares, y que no sean titulares o beneficiarios de obra social ni prepaga.

¿Quiénes pueden acceder a Fomentar Empleo?

Jóvenes de 18 a 24 años, sin secundario completo y/o con menores a cargo

Mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario)

Varones de 45 a 64 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario)

Personas de la diversidad sexual

Personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Otras poblaciones con alto riesgo de exclusión del mercado laboral

Personas egresadas del Programa Acompañar

Personas participantes del Programa Potenciar

Participantes del Programa Progresar

Prestaciones del programa Fomentar Empleo

Orientación laboral

Asistencia en la búsqueda del empleo

Entrenamiento

Formación profesional

Certificación de competencias

Apoyo a la inserción laboral

¿Quiénes cobran por aprender a trabajar?

Personas de 18 a 64 años sin empleo registrado durante los últimos tres meses que pertenezcan a alguno de los grupos antes mencionados y realicen prestaciones a través de Fomentar Empleo podrán percibir un incentivo económico mensual.

Tendrán prioridad para el cobro aquellos que declaren tener menores a cargo y que no hayan terminado el nivel educativo terciario o universitario y jóvenes de entre 18 y 24 que no tengan el secundario finalizado

Las personas que sean beneficiarias de otros programas sociales o educativos no podrán recibir asignaciones económicas.

¿De cuánto es el pago por aprender a trabajar?

Quienes realicen cursos de formación profesional recibirán un pago de $15.000 por mes

Quienes realicen cursos de orientación laboral, hasta $15.000

Quienes realicen cursos de entrenamiento para el trabajo, hasta $23.000

Quienes realicen cursos de inserción laboral, $25.000

¿Cómo acceder?

Para inscribirse a Fomentar Empleo las personas se deben registrar a través del Portal Empleo y completar los datos personales. Las empresas que quieran ser empleadores, deben hacerlo por el mismo medio. Podrán descontar aportes laborales.

Nota gentileza de MinutoUno.-

Para mayor información ingresar al sitio oficial:

https://portalempleo.gob.ar/