Organismos provinciales: continuidad en IOMA e IPS y misterio en Lotería

Luego del anuncio del gabinete bonaerense, desde el Poder Ejecutivo adelantaron que se oficializarán continuidades durante la semana entrante. Lotería, IPS junto a IOMA, entre los de mayor importancia.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof finalmente dio a conocer a su gabinete este sábado 9 de diciembre. Con varios que siguen y otros que se suman a la gestión, ahora resta definir qué sucederá con los organismos provinciales.

Desde la Gobernación confirmaron a La Tecla que los nombres de «los organismos se anuncian en la semana». De esta manera, se mantiene la incógnita sobre el futuro de varios funcionarios que hoy ocupan lugares de peso en la estructura administrativa.

Entre los organismos más importantes se encuentran Loteria de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Omar Galdurralde; IOMA en manos de Homero Giles y el IPS, bajo la conducción de Marina Moretti.

En cuanto a Lotería, altas fuentes del Poder Ejecutivo, confirmaron que Galdurralde no seguirá en su cargo. De esta manera, el hombre de Martín Insaurralde se despedirá. No obstante, hasta el momento no hay confirmación sobre su reemplazo. En ese marco, uno de los que suena es Gonzalo Atanasof, un hombre bajo el ala de Julio Alak. También se abre el interrogante sobre el futuro de María Laura García, actual vicepresidenta de la entidad y miembro del Frente Renovador.

En cuanto a IOMA, Giles seguirá al mando de la obra social para continuar el trabajo de la mano de Nicolás Kreplak, el ministro de Salud.

Asimismo, en IPS Moretti es la otra confirmada para mantener su lugar en la entidad previsional de la provincia de Buenos Aires.

