Oficial: la Asamblea Mundial de la Salud ratificó la salida de la Argentina de la OMS

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La Asamblea Mundial de la Salud ratificó el viernes, de manera unánime y por consenso, el retiro definitivo de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según se informó oficialmente, la medida tiene un efecto legal inmediato y retroactivo a partir del pasado 17 de marzo de 2026.

La confirmación del organismo internacional marca el cierre formal del proceso que el Poder Ejecutivo nacional había puesto en marcha durante el año pasado. Desde el oficialismo señalaron que este paso administrativo y diplomático «representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei» y ratifica la validez legal de la postura adoptada por el país.

A través de un comunicado difundido en X por el Canciller, Pablo Quirno, el Gobierno remarcó que el país cuenta con los recursos propios necesarios para afrontar sus políticas sanitarias de forma autónoma. «Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población», detalló el funcionario.

Asimismo, el ministro subrayó que la salida de la estructura de la OMS no implica un aislamiento absoluto en materia sanitaria, sino un cambio de condiciones en las relaciones bilaterales y multilaterales. En ese sentido, afirmó que el país «mantiene su disposición para cooperar internacionalmente», aunque aclararon que cualquier articulación futura se moverá estrictamente «sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados».

Por último, el mensaje oficial incluyó un reconocimiento explícito a las carteras nacionales que encabezaron las negociaciones en los foros internacionales durante los últimos meses y a los aliados diplomáticos que respaldaron la posición local.

«Quiero reconocer el trabajo coordinado entre la Cancillería y el Ministerio de Salud y agradecer especialmente a los países que nos apoyaron desde el principio, reconociendo la potestad soberana de la República Argentina», concluyó Quirno.

Noticias Argentinas.-

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