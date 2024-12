OFICIAL ARCA: Paso a paso, cómo comprar en el exterior con un límite de US$ 3.000 y sin aranceles hasta US$ 400

El Gobierno Nacional anunció este lunes una ampliación significativa en los montos permitidos para compras en el exterior a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales (PSP) y Courier. Según lo establecido en la Resolución General 5608/2024 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el límite para importaciones se incrementó de US$ 1.000 a US$ 3.000 , y los envíos de hasta US$ 400 estarán exentos del pago de aranceles.

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo agilizar y facilitar el comercio exterior para consumidores individuales. Además, busca actualizar y unificar las normativas vigentes, derogando más de 15 reglamentaciones anteriores relacionadas con la importación simplificada.

Detalles del nuevo régimen

– Exención de aranceles: Los primeros US$ 400 de cada envío no pagarán derechos de importación. Sin embargo, estos productos estarán sujetos al pago del IVA. Por ejemplo, este lunes 2 de diciembre de 2024 en la plataforma Amazon ya puede observarse que no hay impuestos.

– Aumento del límite total: Se eleva el valor máximo de importación a US$ 3.000 por envío.

– Foco en el uso personal: La normativa aclara que los bienes importados deben ser destinados exclusivamente a uso personal y no comercial.

La secretaria de Industria y Comercio del Ministerio de Economía respaldó la iniciativa, destacando que promueve un comercio exterior más dinámico y accesible, además de reducir los costos asociados a la importación.

Procedimiento para realizar compras bajo el nuevo régimen

Para operar bajo este esquema, los usuarios deberán registrar cada compra en el portal de ARCA, ingresando a la sección «Envíos Postales Internacionales». Este trámite es obligatorio y debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la mercadería. De no cumplirse con este requisito, el usuario perderá la posibilidad de utilizar el beneficio.

Los interesados deben contar con CUIT y clave fiscal, además de un medio de pago habilitado para transacciones internacionales.

Sanciones y controles

ARCA estableció un «marco sancionatorio claro» para penalizar posibles incumplimientos de las normativas por parte de los prestadores de servicios postales y los usuarios. Esto incluye la supervisión estricta de las operaciones para evitar el uso indebido del régimen.

Este cambio normativo se produce en un contexto de creciente actividad del comercio electrónico internacional. Según datos de ARCA, más de un millón de personas realizaron su primera compra en el exterior este año, contribuyendo a un total de 21,8 millones de transacciones.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca fomentar el acceso a bienes importados, reducir los costos para los consumidores y dinamizar la economía, al tiempo que garantiza un control efectivo sobre las operaciones aduaneras.

Esta actualización del régimen entra en vigor de manera inmediata, y las disposiciones complementarias estarán disponibles en el micrositio «Envíos Internacionales» del sitio web oficial de ARCA.

Noticias Argentinas.-

