Obispo escuchó a Tini y se alarmó: «Le pido a la Virgen que cuide a las niñas». ¿De los curas pedófilos no se alarma?

Fuentes apuntó: “Ustedes son padres y madres de familia seguramente no sabían, no escucharon, no prestaron atención a esto que acabo de leer de una canción de esta chiquilina. ¿Ustedes se dan cuenta lo que lleva consigo que sus hijos e hijas bailen al ritmo y con las letras de esto? ¿Son conscientes que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando en las cabecitas, corazón y conducta de sus propias hijas? ¿Son conscientes?”.

“Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás, que cuide a las mamás”, rogó.

N de la R: Nos preguntamos si el obispo se alarma también con los abusos de los curas pedófilos que existen en Uruguay.

Podrá gustarle o no una letra, que además, seguramente este señor la ha tomado con otro sentido en algunos párrafos, ya que no habla explícitamente sobre sexo, pero si tenemos la mente podrida, todo nos puede parecer grave. Y en todo caso, el sexo no es malo y es por lo que todos hemos nacido, si nuestros padres no hubieran tenido sexo, no estaríamos aquí, salvo que hayamos nacido por fecundación in-vitro.

Señor obispo, esperamos que se dedique a criticar y a intentar que se haga justicia con los curas pedófilos y con la gente con hambre y deje de ocuparse de nimiedades culturales que quizás no llegue a comprender por varios motivos.

Pero quizás viva como cantaba Luca (Prodan) «mejor no hablar de ciertas cosas».-