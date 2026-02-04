Nuevo ataque a Ian Moche: Lilia Lemoine dijo que la madre «lo hace actuar de autista»

«Se dicen ahora que hay que censurar las redes sociales. Es todo la misma gente, el mismo wokeísmo, el mismo kirchnerismo. Yo le digo kirchnerismo y si proponen esto en Australia es lo mismo», expresó Lemoine, y ante una mesa sorprendida, concluyó: «Pedro Sánchez es kirchnerista».

Ian Moche ya fue víctima de ataques por parte del Presidente. A mitad del año pasado, y cuando el Gobierno insistía con el ajuste en discapacidad, Milei compartió contenido agraviante contra el nene autista y activista por los derechos de las personas neurodivergentes.

En ese entonces, la publicación del mandatario incluía un collage de imágenes del niño junto a distintos dirigentes vinculados al peronismo y el periodista Paulino Rodríguez. En el tuit original del usuario conocido como Hombre Gris, sostenían que el niño había sido “utilizado” políticamente y acusaba al periodista de “llevar a un nene con autismo para que opere contra Milei”.

Gentileza de MinutoUno.-