“¡No te hagas el canchero, caradura!”: fuerte cruce entre Espert y Agustín Rossi en Diputados

En el marco del informe de gestión que realiza el Jefe de Gabinete, el legislador de Avanza Libertad cuestionó que obvió mencionar el tema de la inflación.

En el marco de la presentación del primer informe de gestión de Agustín Rossi ante la Cámara de Diputados, José Luis Espert no escatimó en críticas contra el actual jefe de Gabinete de Ministros. Durante su discurso, el legislador de Avanza Libertad tildó de “canchero” y “caradura” al dirigente oficialista por no tocar el tema de la inflación en su documento de 1.735 páginas y, además, aseguró que la política de derechos humanos que impulsa el Gobierno nacional “es un curro”.

Después de Rossi calentara el clima del recinto legislativo al referirse al “intento de magnicidio” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo cual alborotó a los diputados de la oposición, Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara Alta, le dio la palabra a Espert, quien desde el inicio de su discurso fue duro con Rossi.

“La verdad señor Jefe de Gabinete yo no sé como no le da vergüenza. En lugar de venir a brindar un informe a los representantes del pueblo, dedicarse 30 minutos de algunos números todos tirados de los pelos y luego venir acá a cagarnos a pedos. Una vergüenza”, repudió el legislador libertario, cuya declaración arrancó unos tibios aplausos.

Espert también dedicó un apartado para la política de derechos humanos, una de las banderas del oficialismo, a la cual calificó como “un curro”, en la misma línea que se pronunció días atrás el ex presidente Mauricio Macri.

Acto seguido, sugirió que Aerolíneas Argentinas debería ser cerrada para pasar a una política de “cielos abiertos”. “Aerolíneas Argentinas deberían cerrarla directamente. Porque la pobre gente que tiene que volar por Aerolíneas Argentinas, para conversar dos horas en Córdoba, Catamarca o La Rioja, tarda tres días hoy”, ejemplificó.

José Luis Espert apunta con su dedo índice derecho a Agustín Rossi. José Luis Espert apunta con su dedo índice derecho a Agustín Rossi.

Pero el líder de Avanza Libertad explotó cuando expuso su postura respecto a la inflación. “Y voy a hablar de algo trascendental, que usted como un caradura al pueblo no le habla: la inflación. Se come el salario de los trabajadores privados y públicos. Los jubilados se mueren de hambre por la inflación. La gente no llega a fin de mes y la pobreza explota. Y de la mano de la pobreza explota la indigencia, la marginalidad, la inseguridad y el narcotráfico. Las empresas se funden y se van de la Argentina”, lamentó el legislador en rechazo a las respuestas de Rossi a las 3.477 preguntas que le realizaron los legisladores.

“Usted es un ignorante supino. No es un fenómeno multicausal como dicen acá en su informe. La inflación se cura con remedios monetarios. Si sobra dinero, el dinero pierde poder adquisitivo. ¿Tan difícil es que le entre en la cabeza? Y no ha dicho sobre el tema ni una palabra”, cuestionó.

Luego, se enojó porque Rossi no lo miraba durante su discurso. “No tenés la educación de mirarme. ¡No te hagás el canchero, caradura! No hablaste nada de la inflación”, exclamó ante un gesto de Rossi, que contestó que lo estaba mirando por la pantalla gigante del recinto.

Antes de pasar a responder los planteos de diputados de distintos espacios políticos, Rossi tomó el micrófono y le respondió a Espert. “Estuve 10 años acá -fue diputado nacional por Santa Fe de 2005 a 2013, y entre 2017 y 2019-. Nunca me insultaron tanto como usted. Se lo quiere decir, tiene un mérito. Quería sacarse una cucarda, tiene un mérito. Supongo yo que será su forma fascistoide de expresarse”, dijo con una cuota de sarcasmo.

Rossi: “Los derechos humanos no son un curro”

En desacuerdo con la opinión de Espert y otros diputados opositores, el jefe de Gabinete apuntó contra los que aseguran que los derechos humanos son un “curro” y contra quienes desconocen que hubo 30 mil desaparecidos.

“Decí los nombres”, contestó la diputada libertaria Victoria Villarroel, defensora de exmilitares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Agustín Rossi, jefe de Gabinete de Ministros, durante la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. (Jefatura de Gabinete). Agustín Rossi, jefe de Gabinete de Ministros, durante la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. (Jefatura de Gabinete).

“Para muchos de la dirigencia política no fue una dictadura, fue simplemente otro gobierno. Los que hablan del curro de los derechos humanos le están currando a la democracia”, continuó.

Por otro lado, lamentó que el año pasado haya retornado a la Argentina la violencia política. “El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner hubiese merecido una respuesta más contundente de la totalidad de la dirigencia”, dijo.

“Todavía estamos esperando la condena de la presidenta de tu partido”, le dijo a Hernán Lombardi, en referencia a Patricia Bullrich. “Lo hizo el mismo día, está mintiendo”, le contestó el diputado del PRO.

Como ocurrió desde que comenzó la sesión informativa, la oposición continuó protestando porque consideraban que el jefe de Gabinete estaba evitando hablar de temas más importantes como la inseguridad y la inflación.

