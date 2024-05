«No hagas paro», y un mensaje algo hueco

Desde ayer, en algunas redes sociales apareció un flyer con la leyenda «No hagas paro», que enumeraba una serie de inconvenientes para aquellos que quieran ejercer su derecho a huelga, comparándolo con instalar un negocio propio. Y estaban todas las contras (exageradas en algunos casos) de poner un comercio propio. Pero, por supuesto este flyer carecía de información, ya que se detallaban «las malas» y no «las buenas» de tener un negocio propio, ya que si todo fuera como se enumera en ese flyer, simplemente no existiría en el país ningún comercio particular y esto no es así. Además de que olvidan que un trabajador en relación de dependencia también paga algunas de las cosas que se expresan en el texto.

Con el afán de estar contra el paro nacional, se dice cualquier cosa y esto puede causar algo de gracia, e incluso generar algunos adeptos a esos pensamientos, pero, nos guste o no, el derecho de los trabajadores a hacer huelga, aún existe y hoy lo están ejerciendo varios de ellos.-