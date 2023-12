“No deja de mentir”: la oposición cuestionó el último discurso de Alberto Fernández como presidente

Referentes de la oposición de Juntos por el Cambio expresaron ayer viernes sus críticas hacia el presidente saliente, Alberto Fernández, quien brindó esta tarde su último mensaje por cadena nacional. En su mensaje realizó un balance de su gestión, hizo algunas autocríticas y defendió la herencia que deja su gobierno con una recomendación a su sucesor. “No es razonable pensar en un ajuste”, dijo deslizando un pedido a Javier Milei, quien asumirá el próximo domingo.

María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense y actual diputada por el PRO, utilizó sus redes sociales para responderle al Presidente. Allí hizo un repaso de la gestión del Frente de Todos en estos cuatro años y expresó: “Alberto Fernández dijo que iba a poner la Argentina de pie, pero finalmente puso de pie la pobreza, la inflación, el déficit, el dólar, el narcotráfico y la falta de oportunidades. Se va el domingo, pero deja un país devastado”.

“Alberto no solo no bajó la pobreza como había prometido en campaña, sino que la aumentó, al igual que la indigencia. Hoy más del 40% de los argentinos son pobres y casi un 10% indigentes. Y entre los menores de 14 años, la pobreza supera el 56%. A más de 1 de cada 2 chicos no les alcanza para vivir. Y eso que todavía no tenemos los números del segundo semestre de 2023, que sabemos que van a ser incluso peores”, agregó Vidal.

Por su parte, Graciela Ocaña se limitó a expresar: “Último día de gobierno y el Presidente Fernández no deja de mentir. Entre patético e increíble”.

“El peor Presidente y Gobierno. Nada más que agregar”, lanzó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. Por el mismo espacio, la referente bonaerense Maricel Etchecoin agregó: “Termina el mandato un Presidente que no estuvo a la altura de lo que necesitaba el país. El kirchnerismo nos deja casi la mitad de la población en la pobreza y la peor inflación de los últimos 30 años. No hay justificación alguna para tanto daño”.

Desde la UCR, la flamante vicepresidenta del bloque en la Cámara de Diputados, Karina Banfi, remarcó que “Alberto Fernández en la cadena nacional no pidió perdón por la fiesta de Olivos de su mujer. Ocultaron información. Tuve que hacer juicio para saber qué hacía Fabiola durante la cuarentena mientras todos estábamos encerrados. Termina el mandato con esa mancha indeleble”.

“El Presidente que con un tuit le pidió el juicio político a la Corte Suprema de Justicia dice que ‘defendió las instituciones’. El Presidente que deja medio país en la pobreza, dice que ‘heredó una catástrofe’. Alberto Fernández no estuvo a la altura del cargo. No hay dudas”, agregó Mario Negri, quien se despidió ayer de la Cámara de Diputados.

El mensaje de Fernández duró media hora, se grabó a las 11 de la mañana y, según pudo saber Infobae, fue escrito por el propio mandatario en colaboración de sus funcionarios Gabriela Cerruti, Julio Vitobello y Juan Manuel Olmos.

El Presidente comenzó su discurso haciendo mención a los 40 años del retorno de la democracia y al traspaso de mando que se llevará adelante en las próximas horas. “La generación que esperó aquel día con el dolor por quienes ya no estaban, con la fuerza de quienes habían resistido y la esperanza de lo que íbamos a construir, tal vez no podía imaginar que cuatro décadas más tarde estaríamos frente al traspaso institucional del gobierno de una fuerza política a otra de un símbolo diferente, ambas elegidas por el pueblo”, destacó.

Luego hizo hincapié en las dificultades que enfrentó su Gobierno en estos cuatro años -con énfasis en la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania y la sequía- y detalló la situación económica del país que le dejará el líder libertario, que fue electo el pasado 19 de noviembre en el balotaje y quién tomará el mando a partir de la semana próxima.

