Murió tras ser atacado por una leona en un zoo de Brasil

El joven de 19 años había sido declarado inimputable por esquizofrenia y arrastraba una historia de vulnerabilidad, fallas en la atención psiquiátrica y una obsesión de infancia por los leones.

Gerson de Melo Machado, el joven de 19 años que murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico del noreste de Brasil, soñaba con ser domador, tenía antecedentes de problemas de salud mental y un historial de delitos menores.

La tragedia ocurrió el domingo, cuando Machado escaló una pared de más de seis metros, superó las rejas de seguridad e ingresó al recinto de la leona en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en João Pessoa, capital del estado de Paraíba. Varios testigos registraron la estremecedora secuencia secuencia en video.

En este contexto, salió a la luz un fallo judicial del 30 de octubre que determinó que el joven era inimputable por padecer esquizofrenia. El juez Rodrigo Marques de Silva Lima consideró que su situación era grave y que un tratamiento ambulatorio no era suficiente, por lo que ordenó su internación para resguardar el orden público.

Sin embargo, fue derivado a un Centro de Asistencia Psicosocial que no cuenta con régimen de internación las 24 horas, por lo que continuó su tratamiento con libertad de circulación, según informó Jornal da Paraíba.

De acuerdo con Verônica Oliveira, consejera que acompañó a Gerson durante años, el joven «tenía una fascinación por los leones y deseaba ir de safari a África» y contó que desde muy chico hablaba de «domar leones» y mostraba un amor profundo por los animales.

El entorno familiar también atravesaba graves dificultades, tanto su madre como su abuelo padecían trastornos psicológicos severos. La mujer había perdido la custodia de sus cinco hijos; los hermanos de Gerson fueron adoptados, pero él quedó fuera de ese proceso debido a los signos tempranos de su trastorno mental.

Al cumplir 18 años, comenzó a entrar y salir de centros de atención psiquiátrica. Según su consejera, en ocasiones era manipulado por delincuentes para cometer pequeños delitos, lo que explica sus repetidas detenciones policiales.

La muerte de Gerson vuelve a poner en foco la falta de contención institucional y los vacíos en la atención a jóvenes con padecimientos de salud mental severos, especialmente en situaciones donde el riesgo es evidente.

