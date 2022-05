Murió Ray Liotta, recordado por su protagónico en «Buenos muchachos»

El actor habría fallecido mientras dormía, según los medios especializados. Se encontraba en república Dominicana, filmaba la película «Dangerous Waters».

El actor estadounidense Ray Liotta, recordado por su papel protagónico en el clásico de Martin Scorsese «Buenos muchachos», falleció en las últimas horas a los 67 años en la República Dominicana, donde se encontraba filmando la película «Dangerous Waters».

La noticia fue confirmada al sitio especializado The Hollywood Reporter por la representante del actor, Jennifer Craig, quien indicó que Liotta falleció mientras dormía y que hasta el momento se desconocen las causas.

Además de encontrarse en pleno rodaje de esa producción dirigida por el cineasta John Barr (“Persecución en la nieve”), el intérprete, quien tenía una hija de 23 años llamada Karsen, estaba por casarse con su novia, Jacy Nittolo.

En diálogo con Télam en diciembre del año pasado por su incorporación a la serie de Amazon Prime Video “Hanna”, Liotta había dado una muestra del talante serio e intimidante que le valió a lo largo de su carrera la etiqueta de villano en el circuito de Hollywood, a pesar de que siempre sostuvo que en su vida personal no era la figura amenazante que solía verse en la pantalla.

«No miro televisión, a no ser que alguien sea asesinado de manera extraña», admitió en esa ocasión el actor, un confeso adepto a los magazines de grotescos crímenes reales como el tradicional “Dateline” de la NBC estadounidense, con un humor sutil capaz de confundir a cualquier interlocutor.

Su carrera se encontraba en una etapa de resurgimiento tras su auge en los noventa, luego de su participación en el filme precuela de la serie «Los Soprano», «Los santos de la mafia» (2021), y roles en «Historia de un matrimonio» (2019), de Noah Baumbach, y «Ni un paso en falso» (2021), de Steven Soderbergh.

Además, recientemente Liotta había participado en la miniserie de Apple TV+ «Black Bird», que se estrenará en julio, y había finalizado el rodaje de la película dirigida por Elizabeth Banks «Cocaine Bear», además de estar a poco de protagonizar junto a Demi Moore la cinta «The Substance».

En televisión también había encarnado a un policía corrupto en la serie de acción «Las sombras del crimen» entre 2016 y 2018 junto a Jennifer Lopez. La pantalla chica le dio su mayor reconocimiento en 2005, cuando ganó el premio Emmy como Mejor Actor Invitado en el extenso drama médico «ER Emergencias».

No obstante, el gran papel de su carrera lo tuvo bajo las órdenes de Martin Scorsese en 1990, cuando tuvo el papel principal en «Buenos muchachos», interpretando a un joven mafioso que desde chico va ascendiendo en la escalera del crimen neoyorquino.

Apuntalado por los personajes de veteranos del género gangster como Robert De Niro y Joe Pesci, Liotta debió aumentar en su actuación su participación mafiosa mientras se descontrolaba por el contacto con la cocaína y conflictos con su esposa, interpretada por Lorraine Bracco.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, De Niro expresó a The Hollywood Reporter que «está muy entristecido», ya que su colega «era demasiado joven como para dejarnos”: “Espero que descanse en paz», agregó.

También Bracco escribió sobre el tema en su cuenta de Twitter: «Totalmente destruida. No puedo estar en ningún lugar del mundo sin que la gente se me acerque para decirme que su película favorita es ‘Buenos muchachos’. Luego siempre me preguntan qué fue lo mejor de hacer esa película. Mi respuesta ha sido siempre la misma: Ray Liotta».

«Ray era mi compañero de fechorías en ‘Las sombras del crimen’… lo primero que me viene a la mente es que era tan atento con mis hijos. Era el epítome de un tipo rudo que era un tierno por dentro. Supongo que eso fue lo que lo hacía un actor tan convincente de ver. ‘El buen muchacho original'», aportó por su parte Jennifer Lopez.

Josh Brolin, que estuvo con Liotta en la segunda parte de la película «Sin City» en 2014, posteó en su Instagram: «Mi compinche, mi amigo, ¿por qué tan pronto? ¿Por qué? Te voy a extrañar. Pensaré sobre cuando hablábamos sobre qué hacer más adelante para tratar de trabajar juntos de nuevo. Siempre te admiré. Tu trabajo era tan bueno pero el hombre que eras siempre se impuso sobre todo lo demás. Hasta volver a encontrarte, donde sea que fuere».

«No puedo creer que Ray Liotta haya fallecido. Era una persona muy amorosa, talentosa y graciosa. Trabajar con él fue uno de los grandes disfrutes de mi carrera y juntos hicimos alguna de mis escenas favoritas en las que haya participado. Una verdadera leyenda de inmensa habilidad y gracia», tuiteó en tanto el comediante, actor y productor Seth Rogen, que trabajó con el actor en «Cuerpos de seguridad» (2009).

Otra compañera de trabajo de Liotta, Jamie Lee Curtis, con quien compartió elenco en 1988 en «La fuerza de un ser menor», escribió en esa red social que «su labor como actor exhibió su complejidad como ser humano”: “Un hombre gentil. Qué triste saber esta noticia», expresó.

También otras personalidades de Hollywood que no trabajaron con Liotta pero lo conocían expresaron su pésame a través de sus redes, como Viola Davis, quien publicó: «Que en paz descanses, Ray Liotta. Amaba tu trabajo» o Jeffrey Wright, que dijo: «Acababa de conocerlo por primera vez el año pasado. Gran actor. Al menos fue lindo haber tenido la oportunidad de decírselo a él en persona. Que en paz descanse».

«Estoy realmente triste por escuchar que murió Ray Liotta. Éramos amigos hace mucho y es muy triste. Compartimos muchas risas. Descansá en paz, mi amigo», se despidió la actriz Rosanna Arquette.

La trayectoria de Liotta tuvo un primer pico en 1986 tras su actuación en «Algo salvaje», del reconocido Jonathan Demme, película por la cual fue nominado a los Globos de Oro, y también tuvo recordados roles en «Hannibal», dirigida por Ridley Scott en 2001; «Blow», del mismo año junto a Johnny Depp y Penélope Cruz; «John Q.» el año siguiente compartiendo elenco con Denzel Washington y Robert Duvall, y en la secuela de “Sin City” en 2014.

Télam.-