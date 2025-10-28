Misa en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El próximo domingo 2 de noviembre, a las 16:00 horas, se celebrará una misa en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos en el oratorio del cementerio municipal de Roque Pérez.

La ceremonia estará a cargo del padre Mauricio Scoltore, y se invita a toda la comunidad a participar de este momento de oración y recuerdo, dedicado a honrar la memoria de los seres queridos que ya no están físicamente presentes.

Desde el Municipio de Roque Pérez se acompaña esta jornada de reflexión y recogimiento, que forma parte de las tradicionales actividades religiosas que cada año convocan a las familias roqueperenses para compartir la fe y la memoria colectiva.-

