Misa en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos en Roque Pérez

El próximo domingo 2 de noviembre, a las 16:00 horas, se celebrará una misa en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos en el oratorio del cementerio municipal de Roque Pérez.
La ceremonia estará a cargo del padre Mauricio Scoltore, y se invita a toda la comunidad a participar de este momento de oración y recuerdo, dedicado a honrar la memoria de los seres queridos que ya no están físicamente presentes.
Desde el Municipio de Roque Pérez se acompaña esta jornada de reflexión y recogimiento, que forma parte de las tradicionales actividades religiosas que cada año convocan a las familias roqueperenses para compartir la fe y la memoria colectiva.-
