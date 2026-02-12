MinutoUno Lionel Messi confirmó una lesión y se postergó el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico

El capitán argentino explicó en sus redes que terminó con molestias tras el último partido en Ecuador.
Minutos después de sus palabras, el club estadounidense conocido informó oficialmente que el encuentro fue reprogramado para el 26 de febrero, en el mismo estadio. El evento incluía además una práctica abierta al público, que también quedó suspendida.
