Milei no presentará su libro en la Feria del Libro, lo hará en el Luna Park

El presidente Javier Milei presentará su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park el próximo 22 de mayo, luego de la situación polémica generada por la anunciada presencia del jefe de Estado en la Feria del Libro, según confirmaron hoy desde Presidencia de la Nación.

El mandatario tenía en principio previsto presentar su libro el próximo 12 de mayo en la Feria del Libro, acompañado del diputado nacional José Luis Espert, pero luego de la controversia suscitada con el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, Milei resolvió modificar el lugar, aduciendo que detectaron una fuerte hostilidad hacia su persona durante las negociaciones con las autoridades de la Feria.

En una radial, el presidente sostuvo que en las negociaciones que lleva adelante su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sospecharon que “hay un tema de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento”.

“Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”, agregó Milei.

“Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias de alguien que quiere sabotear una actividad”, argumentó.

En la misma línea, el mandatario agregó que Alejandro Vaccaro, pronunció un “discurso violento e impropio, con cuestiones falsas”.

A partir de esto, desde Presidencia confirmaron que el evento se llevará a cabo en el Luna Park el próximo 22 de mayo.

Por su parte Vaccaro indicó en diálogo con Infobae que ayer habían estado en la Feria “25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. Nos pusimos de acuerdo en todo, cómo serían los vallados, todo”.

“Fuimos claros, queríamos que el presidente viniera”, dijo Vaccaro. “Pero habrán evaluado que no les convenía… hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada… no es fácil”, sumó y continuó: “Es una trampa: resulta que ahora Milei no viene porque nosotros no queremos…”

