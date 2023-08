Milei aseguró que sumaría a Macri a su Gabinete: «Tendría un rol destacado en el mundo como un representante de la Argentina»

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que si llega a la Casa Rosada, designará al exmandatario Mauricio Macri como una suerte de «embajador plenipotenciario» para que pueda «representar al país en el mundo».

Tras su triunfo en las elecciones PASO, el líder libertario había recibido un llamado del ex presidente para felicitarlo por su performance y a partir de allí hubo halagos mutuos.

«Con Macri hablamos de varios temas. Me ha sorprendido muy gratamente que no solo se ocupó de preguntarme cosas de la economía sino que ha mostrado un lado humano, no esperado para mí dado el tipo de vínculo que tenemos», sostuvo el diputado nacional en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre si lo sumaría a un eventual Gabinete, Milei respondió: «Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de la Argentina».

En ese sentido, esbozó que Macri sería «una figura por encima de Cancillería y demás, sino como un representante del país».

«Un embajador plenipotenciario, una cosa así. No sé cómo se define. Habría que crear la figura. Pero creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir, digamos, mercados», añadió.

Robo de votos y chance de ganar en primera vuelta

El líder libertario también se refirió a su triunfo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y denunció que le robaron votos en el escrutinio.

«Efectivamente, los cálculos andan en torno a cuatro o cinco puntos. Es decir, habríamos sacado 35% de los votos», señaló Milei.

Y concluyó: «Es decir, que si nosotros mejoramos la fiscalización y logramos convencer que más gente vaya a votar, estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta«.