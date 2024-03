MECAME presentó su informe sobre la participación de la mujer en las pymes y distinguió a empresarias

En el mes de la mujer, el sector de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (MECAME) presentó su informe sobre la participación femenina en las pymes y distinguió por su labor a cuatro empresarias de las provincias de Santa Fe, Misiones, Jujuy y Buenos Aires. Mujeres emprendedoras nominadas junto a González, Teruel y el secretario general de CAME, Ricardo Diab “El relevamiento de la participación de la mujer en las pymes expone las dificultades para nuestro género. Obstáculos para el desarrollo profesional y para conciliar la vida laboral y familiar; falta de reconocimiento y valoración por prejuicios; limitaciones para el acceso a oportunidades de capacitación o formación para mujeres líderes”, dijo la directora del MECAME, Laura Teruel. Por su parte, el presidente de CAME, Alfredo González, destacó que “es un tarea ardua y admirable la de fortalecer al sector de mujeres empresarias con las que trabajamos en equipo en todos los rincones del país. Cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede”. Las empresarias destacadas con el premio que anualmente entrega MECAME fueron Estela Maris Coria, de Santa Fe, que obtuvo la distinción en el rubro “Trayectoria Empresarial” por su labor en Semillera Santa Fe SA; la marplatense Florencia Miconi, de la empresa constructora Imasa, que se llevó el premio en cuanto a “Inspiración empresarial”; la misionera Lorena Gruber, de Establecimiento Don Guillermo SRL, que ganó en “Internacionalización empresarial”; y la jujeña Julieta Abigail Galván, que se alzó con el primer puesto en “Innovación empresarial” gracias a su emprendimiento textil Juli de HOPPE. Por último, el Comité Argentino del Arándano y NUMEN Blendería Patagónica recibieron dos reconocimientos especiales. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS PYMES De acuerdo con un relevamiento realizado por el sector de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el 37,7% de las empresarias encuestadas consideró que su género implicó algún tipo de obstáculo para su desarrollo profesional. En ese sentido, los principales desafíos que afirman haber enfrentado son: Dificultades para conciliar la vida laboral y familiar debido a expectativas sociales tradicionales: 36,5%

Falta de reconocimiento y valoración de mis capacidades debido a prejuicios de género: 26%

Limitaciones en el acceso a oportunidades de capacitación o formación específicas para mujeres líderes: 12,2% Asimismo, 26,8% de las participantes de la encuesta aseguró haber tenido obstáculos para establecer conexiones empresariales por su condición de mujer. Por otra parte, durante el relevamiento del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) y del Índice de Ventas Minoristas que elabora el Departamento de Estadísticas de CAME, se preguntó a las bases encuestadas sobre propiedad y participación de la mujer en la industria y el comercio. La mujer en la industria pyme De acuerdo con el informe de MECAME, el 12,3% de las industrias encuestadas son propiedad exclusiva de mujeres, frente al 56,2% cuya propiedad pertenece solamente a hombres, y al 31,5% que es compartida por personas de ambos sexos. Si se suma la propiedad exclusiva femenina con la compartida, en el 43,8% de las pymes industriales relevadas participa una mujer. Los rubros donde más presente está el género femenino son Alimentos y Bebidas (53%) y Textil e Indumentaria (49%). En lo que menos: Metal, Maquinaria y Equipo y Material de Transporte (39,8%) y Papel e Impresiones (36,5%). En cuanto a la toma de decisiones, las mujeres deciden solas en el 9,8% de las pymes que participaron de la encuesta, mientras que los hombres lo hacen en el 56%. En el 34,2% de las empresas, las decisiones son compartidas por ambos. Por eso, en el 44% hay una mujer en la toma de decisiones, ya sea en forma única o compartida con un hombre. Los rubros en los que mayor representación femenina hubo en la toma de decisiones fueron Alimentos y Bebidas (49,4%); Textil e Indumentaria (47,1%); Madera y Muebles (46,4%); Químicos (46,2%); Maquinaria y Equipo (38,7%) y Papel e Impresiones (36,5%). La mujer en el comercio En lo que a comercio respecta, el 29,3% de los locales comerciales son propiedad de mujeres, frente al 46,9% que pertenecen a hombres, y al 23,8% que comparten personas de ambos géneros. Si se suma la propiedad exclusiva con la compartida, en el 53,1% de las pymes comerciales relevadas participa una mujer. Los rubros con mayor presencia femenina son Perfumería (71,7%) y Calzado y Marroquinería (61,3%). Alimentos y Bebidas (48,9%) y Ferretería y Materiales Eléctricos y de la Construcción (33,5%) son los que tienen menos representación femenina En cuanto a la toma de decisiones, las mujeres deciden solas en el 25,4% de las pymes que participaron de la encuesta, mientras que los hombres lo hacen en el 41,6%. En el 33% de las empresas, las decisiones son compartidas por ambos. Por eso, en el 58,4% hay una mujer en la toma de decisiones, ya sea en forma única o compartida con un hombre. La participación femenina en la toma de decisiones en cuanto a rubros fue: Perfumería (75,5%); Textil e Indumentaria (66,3%); Calzado y Marroquinería (64,5%); Farmacia (59,4%); Alimentos y Bebidas (57,1%); Bazar, Decoración y Muebles (55,8%); Ferreterías, Materiales Eléctricos y de la Construcción (38,7%).