«Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello», dijo Mark Zukerberg

• Qué dijo. “Estamos reestructurando equipos para aumentar nuestra eficiencia. Pero estas medidas por sí solas no alinearán nuestros gastos con el crecimiento de nuestros ingresos, por lo que también tomé la difícil decisión de despedir gente”, dijo Zuckerberg. «Quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados», agregó. • Qué pasó. En pocas palabras, Meta está enfrentando una caída en ingresos muy grande que no solo está afectando a la red social sino a la mayoría del ecosistema de tecnología en su conjunto por, entre otras cosas, la recesión que vive Estados Unidos. No es una medida aislada. De hecho hace solo unos días nos enteramos de la medida que tomó Elon Musk después de haber comprado Twitter: de los 7.500 empleados que tenía la compañía, echó a la mitad. • El anuncio. En un texto que le enviaron a todos los empleados, y que más tarde se publicó oficialmente, Zuckerberg explica que llegaron acá por una serie de apuestas erróneas que hicieron, sobre todo la que tiene que ver con el comercio electrónico. Así lo comunicó: «Al comienzo del COVID, el mundo se movió rápidamente a internet y el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos. Mucha gente predijo que esta aceleración continuaría incluso después de la pandemia. Yo también lo pensé, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba. No solo el comercio electrónico volvió a la tendencia anterior, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de anuncios provocaron que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello».