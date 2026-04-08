Más obras en escuelas rurales de Roque Pérez

A través del Fondo Educativo, se brindó respuesta a las necesidades de infraestructura en las escuelas de Paraje Tronconi, Las Tunas y La Reforma, mejorando los espacios donde estudian y trabajan nuestros vecinos y vecinas!
Más de 97 millones de pesos invertidos para fortalecer las condiciones educativas en las zonas rurales del distrito de Roque Pérez.
El Municipio de Roque Pérez continúa trabajando para crecer con más y mejor educación.-
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