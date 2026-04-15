Más gestiones para seguir mejorando la infraestructura de Roque Pérez

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El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, mantuvo este miércoles 15 de abril importantes reuniones y llevó adelante diversas gestiones en la ciudad de La Plata, con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura local y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

En ese marco, se firmó un convenio junto al director de Hidráulica, Flavio Seiano, para la realización de análisis trimestrales de aguas superficiales en el distrito. Asimismo, se gestionaron tubos de alcantarilla que permitirán avanzar con obras de entubamiento en distintos sectores de Roque Pérez.

Por otra parte, el jefe comunal mantuvo una reunión con el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Néstor Álvarez, con quien se avanzó en el proyecto de obras de cloacas para el barrio La Copa. En este sentido, se informó que en las próximas semanas arribará el equipo técnico para dar inicio al proyecto y gestionar el financiamiento provincial necesario para concretar esta obra fundamental para la comunidad.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera sostenida en la gestión de obras que impulsen el crecimiento de Roque Pérez, con más infraestructura y mejores servicios.-

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