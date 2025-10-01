Más de medio siglo de rigurosidad periodística: Noticias Argentinas cumple 52 años

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La agencia NA comenzó a funcionar el 1° de octubre de 1973. Actualmente es la única empresa del rubro del país, que abastece a diario a un centenar de medios nacionales (y a este medio).

Mayra García, directora de NA.

La agencia Noticias Argentinas (NA) cumple 52 años este 1° de octubre, fecha que la encuentra en pleno crecimiento y con el desafío y la responsabilidad de ser la única empresa periodística del rubro que funciona en el país.

Desde su creación, NA se ha consolidado como una fuente confiable y prolífica de noticias, pilar fundamental de apoyo y consulta para las principales redacciones de la Argentina.

La agencia brinda servicio a un centenar de clientes los 365 días del año, aportando textos, fotografías y material multimedia, con rigurosidad y pluralidad de voces.

Desde 2019, Noticias Argentinas es parte del Grupo Alpha Media, que también integran Radio Rivadavia, Radio Splendid, Rock & Pop, Colonia, LT3 de Rosario, la Revista Newsweek y Canal 7 de Neuquén, entre otros.

En épocas de fake news y desinformación, las agencias de noticias en el mundo son piezas clave en la transmisión de datos precisos y fidedignos, con fuentes chequeadas.

Para NA, ser la única agencia de noticias de la Argentina, conlleva la enorme responsabilidad de satisfacer a diario las necesidades de información de medios y público en general, con profesionalismo y contenidos que marquen la agenda local.

De lunes a lunes, Noticias Argentinas trasmite en su tradicional servicio de cables y en su página web informaciones de política, economía, negocios, sociedad, policiales, deportes, internacionales y espectáculos, con acreditados permanentes en Casa Rosada, el Congreso, Tribunales y Aeroparque.

NA comenzó a funcionar el 1° de octubre de 1973, 45 días después de que el Poder Ejecutivo prohibiera a las agencias extranjeras difundir noticias nacionales dentro del territorio nacional.

Esa medida dejó a los editores del interior del país sin sus fuentes habituales de información, que por entonces eran las agencias United Press International (UPI) y The Associated Press (AP), por lo que únicamente podían utilizar servicios de noticias estatales.

Esto fue lo que impulsó a un grupo de editores de diferentes medios del país a crear una agencia propia, decisión que fue adoptada en una reunión realizada en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1973. Ocho días más tarde, con la aprobación de los estatutos, la integración del capital y la designación de las autoridades se estableció la nueva empresa, bajo la estructura de una sociedad anónima y que empezó sus actividades a comienzos de octubre de este año.

La premura con que debió ser organizada NA determinó que sus pasos iniciales los diera en un local cedido por el diario La Capital de Rosario, ubicado en Viamonte 610, en pleno centro porteño. El rápido incremento de las actividades de la agencia requirió un nuevo escenario, por lo que en marzo de 1974 la empresa adquirió oficinas en Florida 835.

Posteriormente, NA funcionó en el edificio de la Prensa Argentina, en Chacabuco 314, donde permaneció casi una década, antes de mudarse a otras locaciones en la ciudad de Buenos Aires.

Esa oficina de la calle Chacabuco aún se mantiene en funcionamiento, aunque la redacción central se encuentra ahora en Freire 932.

NA fue la única agencia clausurada por la dictadura militar durante la guerra de Malvinas, en 1982, por informar de manera fehaciente sobre la evolución desfavorable para la Argentina del conflicto bélico con el Reino Unido en el Atlántico Sur.

Desde su fundación, Noticias Argentinas logró forjar casi cinco décadas de historia que se nutren de coberturas emblemáticas, tanto de acontecimientos políticos y económicos relevantes en el ámbito nacional, como de grandes crisis sociales, alzamientos militares o citas deportivas de relieve mundial, pero también del denodado trabajo profesional que realiza diariamente.

Noticias Argentinas.-

FELICES 52 AÑOS DE VIDA NOTICIAS ARGENTINAS!!!

Algunas de las icónicas imágenes de Noticias Argentinas.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas.-

