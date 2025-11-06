MÁS DE 35.000 HECTÁREAS INUNDADAS EN ROQUE PÉREZ

El partido de Roque Pérez presenta en la actualidad un porcentaje estimado entre un 30 a un 35% inundado.
Aproximadamente entre 35.000 a 40.000 hectáreas se encuentran afectadas por las inundaciones.
A través de la Secretaría de Empleo, Producción y Turismo del Municipio de Roque Pérez, que se encuentra a cargo de Ricardo Rinaldi, se informó a los productores agropecuarios que se prorrogó el Decreto de emergencia y Desastre Agropecuario por inundaciones en la Provincia de Buenos Aires y que los afectados deberán volver a cargar la declaración jurada.
Para mayor información comunicarse el 2227 617815 o bien, concurrir a a oficina ubicada dentro del palacio municipal.-
Foto río Salado.-
