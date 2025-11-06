MÁS DE 35.000 HECTÁREAS INUNDADAS EN ROQUE PÉREZ

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El partido de Roque Pérez presenta en la actualidad un porcentaje estimado entre un 30 a un 35% inundado.

Aproximadamente entre 35.000 a 40.000 hectáreas se encuentran afectadas por las inundaciones.

A través de la Secretaría de Empleo, Producción y Turismo del Municipio de Roque Pérez, que se encuentra a cargo de Ricardo Rinaldi, se informó a los productores agropecuarios que se prorrogó el Decreto de emergencia y Desastre Agropecuario por inundaciones en la Provincia de Buenos Aires y que los afectados deberán volver a cargar la declaración jurada.

Para mayor información comunicarse el 2227 617815 o bien, concurrir a a oficina ubicada dentro del palacio municipal.-

Foto río Salado.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...