6 de noviembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

MÁS DE 35.000 HECTÁREAS INUNDADAS EN ROQUE PÉREZ

Redacción 5 horas atrás

El partido de Roque Pérez presenta en la actualidad un porcentaje estimado entre un 30 a un 35% inundado.

Aproximadamente entre 35.000 a 40.000 hectáreas se encuentran afectadas por las inundaciones.

A través de la Secretaría de Empleo, Producción y Turismo del Municipio de Roque Pérez, que se encuentra a cargo de Ricardo Rinaldi, se informó a los productores agropecuarios que se prorrogó el Decreto de emergencia y Desastre Agropecuario por inundaciones en la Provincia de Buenos Aires y que los afectados deberán volver a cargar la declaración jurada.

Para mayor información comunicarse el 2227 617815 o bien, concurrir a a oficina ubicada dentro del palacio municipal.-

Foto río Salado.-

 

Más historias

Kicillof y el no al ALCA como «nueva declaración de Independencia»

3 horas atrás Redacción

Nueva conducción de la CGT

7 horas atrás Redacción

Asueto por el Día del Trabajador Municipal en Roque Pérez

9 horas atrás Redacción