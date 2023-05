Mariana Fabbiani anunció su regreso a la televisión junto a Marcelo Tinelli: “Estoy renovada”

La conductora firmó este lunes su contrato para debutar en América con DDM y luego dio una entrevista en LAM con el actual director artístico de la señal.

Tras poco más de dos años sin estar en la pantalla de la televisión de aire argentina, Mariana Fabbiani acaba de firmar su contrato con América, señal en la que regresará con DDM. El acuerdo lo rubricó con Marcelo Tinelli, director artístico del canal, y al sellarlo le dieron una entrevista en conjunto a LAM.

“¡Vamos, bienvenida!”, anunció Tinelli con una sonrisa al mismo tiempo en que la abrazaba. “Ay, gracias, estoy muy contenta… ¡Buenas tardes y buenas noches, América!”, anunció Mariana. “Es raro que yo la reciba a ella, está en su casa. Tiene más años en América que yo”, dijo Marcelo en relación a la trayectoria de la nieta de Mariano Mores en el canal. “La verdad es que es una alegría volver a entrar a América. Me sentí muy bien re entrando al canal”, dijo quien hasta hace poco sentía cierta reticencia por volver a la tele.

“¿Puedo contar la verdad?”, le preguntó Tinelli antes de reconstruir cómo se concretó esta vuelta a partir de un encuentro casual entre los dos. “¿Qué vas a contar?”, repreguntó ella, cómplice. “Fue en 2021, plena pandemia, corría el mes de julio, hacían como 10 grados bajo cero. Yo llegué a Club de Amigos una tarde, porque a mi hijo Lorenzo se le ocurrió que quería jugar al básquet ese año… Y ahí me la encontré a ella, con Mariano Chihade, su marido, estaban ahí mirando a su hijo jugando al básquet. Yo me senté con mi mate, un poco más arriba en la tribuna. Y justo la veo. Y empezamos a hablar, los dos tomando mate, viendo a nuestros hijos. Y los dos dijimos esta frase: ‘No volvemos nunca más a la tele, ya está…’”, recordó Marcelo

“Estuvimos hablando una hora, buscando los argumentos para no volver. Yo venía de hacerme un masaje, muy relajada. Eran las 8 de la noche… ¡Unos vagos!”, completó Mariana. “Yo pensé que recién se había levantado, estaba con los ojos achinados…”, recordó él. “La buena vida, Marce, ¡la buena vida! Mirá como estamos, tomando mate a esta hora… ¡No volvemos más! Pero acá estamos, firmando”, cerró Fabbiani, entre risas.

Mariana junto al staff de DDM que la acompañó en ElTrece. Mariana junto al staff de DDM que la acompañó en ElTrece.

A la hora de recordar su tiempo fuera de pantalla, Mariana recordó que muchas personas en la calle le preguntaban cuándo iba a volver. “A algunos les decía: ‘No vuelvo más’. Yo decía: ‘¿Para qué voy a volver?’. No estaba estaba enojada con la tele, pero sí necesitaba volver un poco a mi: fueron 27 años de no parar, mucho tiempo de corrido. Necesitaba reencontrarme un poco conmigo, estar en casa con mis hijos, cultivarme de otro tipo de cosas… Y así fue, fueron dos años en los que me nutrí un montón. estuve trabajando, con una docuserie que sigo haciéndolo… Pero este es mi trabajo, la tele me gusta, la quiero, la extraño un poco, extraño la comunicación con la gente. Y en el último tiempo me empezó a picar de vuelta las ganas”, contó.

“Llega un punto que cuando estás todos los días en la tele, se hace una picadora de carne de verdad. Me tomé mi descanso y estoy renovada, con muchas ganas de reencontrarme con el público. Y acá en este canal, que fui muy feliz. Y reencontarme con mucha gente que quiero: acá hicimos RSM, que fue un éxito enorme, para mi carrera fue muy importante. Este es un canal que me trajo mucha alegría, donde crecí”, dijo.

“Cuando Marcelo me llamó, yo estaba por otros caminos, y la verdad que me motivó con venir acá. Con él acá, por primera vez en América, con su proyecto… Me pareció que había mucho para hacer, un camino nuevo por recorrer”, agregó Mariana y confirmó que volver con DDM es hacerlo “con un programa que me ha dado una gran alegría, que también fue un éxito enorme. Cuando la gente en la calle me decía de volver, recuerda ese programa. Así que me motivó”, reafirmó Fabbiani.

Mariana dice que con Tinelli “tuvimos una muy buena charla en donde yo le conté mis expectativas, qué espero de este trabajo. Porque además de ser un trabajo, la quiero pasar bien. Y estamos en sintonía y me encantó lo que él quiere hacer con el canal… Además, me dijo todo que sí”, bromeó entre risas.

Fabbiani se despidió de Lo de Mariana a mediados de 2021. Fabbiani se despidió de Lo de Mariana a mediados de 2021.

Cuando a ambos le preguntaron cuándo debutará la vuelta de DDM, respondieron distinto. “Si fuera por mi, yo quisiera que debute el 5 de junio”, dijo Tinelli, pero Mariana dudó. “Una semanita después…”, le pidió y el directivo pareció resistirse a esa idea. “Lo veo más para la segunda semana de junio, vamos a ver si primera o segunda”, trató de convencerlo Mariana, quien además dijo que el panel está “casi listo, pero no quiero contar mucho porque estamos ultimando detalles”. Por otro lado, y con cierta complicidad, dijeron que el horario de arranque del programa sería “entre las 14 y 14.30″, franja que por estos días ocupa Intrusos.

El cierre del anuncio se dio en el piso de LAM, adonde Mariana y Marcelo fueron tras la firma mientras una cámara los captó caminando por las calles de Palermo. “Estamos muy felices de tenerte acá en América, es tu casa mucho antes que la mía. Estoy muy entusiasmado con el proyecto“, volvió a decirle Tinelli. “Gracias por la confianza y acá estoy, feliz de ser parte de esta familia. Estoy volviendo a ver caras que ya conozco y me encanta reencontrarme”, lo despidió Fabbiani, quien se quedó un rato más para hablar con Ángel de Brito y las “angelitas”.

Nota gentileza de Teleshow.-