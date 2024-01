Marcha atrás: tras la polémica, el Gobierno pagará horas extra

Luego del anuncio de Jefatura de Gabinete de Ministros de suspender las horas extras para los organismos públicos, los Museos Nacionales -entre los que se encuentran el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico y el de Arte Decorativo- habían manifestado que no iban a abrir sus puertas este fin de semana, ya que no estaba reconocido el trabajo fuera del horario administrativo. «Por decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de suspender el trabajo excepcional para toda la administración pública, nos vemos imposibilitados de abrir los museos el sábado y domingo próximos para recibir al público, puesto que esta medida no permite ni reconoce el trabajo fuera del horario administrativo de lunes a viernes», explicaron hoy en un comunicado de prensa autoridades de museos nacionales dependientes de la Secretaría de Cultura. «La decisión afecta directamente a la convocatoria de los museos nacionales, ya que miles de personas los visitan durante los sábados y domingos de verano», consignaron. En el mismo comunicado plantearon que están «trabajando para lograr el reconocimiento a la brevedad de la labor de fin de semana» de los equipos. «Esperamos que esto pronto se resuelva. Queremos seguir abriendo los fines de semana para que el público pueda volver a disfrutar de las exposiciones y actividades gratuitas», habían señalado. Marcha atrás

Luego de la comunicación recibida de la secretaría de Cultura, las instituciones informaron que «garantizadas las condiciones operativas para el pleno funcionamiento de los museos nacionales en el transcurso del fin de semana del sábado 13 y domingo 14», permanecerán abiertas «con total normalidad en sus horarios habituales». De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no iban a recibir público mañana y el domingo la Casa Nacional del Bicentenario, el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Museo Casa de Ricardo Rojas, Museo Casa de Yrurtia, Museo de la Historia del Traje, Museo de las Comunidades, Museo del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. También el Museo Histórico Nacional y el Museo Roca junto al Museo Histórico Sarmiento, Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Museo Mitre, Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo Nacional de Bellas Artes y Museo Nacional del Grabado. En la provincia de Buenos Aires, el Museo Nacional Casa del Acuerdo. Mientras que en Córdoba, se suman al cierre la Estancia De Jesús María, Museo Jesuítico Nacional, el Museo de la Estancia Jesuítica De Alta Gracia y Casa Del Virrey Liniers. Estaban incluidos también el Palacio San José Museo y el Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza de Entre Ríos, el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento en la provincia de San Juan, la Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia en Tucumán, el Museo Histórico del Norte, el Museo Uriburu y el Posta de Yatasto ubicados en Salta. En Jujuy, suspenderá su apertura el Museo Nacional Terry. Frente a esta situación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había expresado en un comunicado a través de sus redes sociales: «Desde esta Junta Interna no admitimos el atropello de las autoridades sobre nuestros 27 Museos Nacionales y el desprecio del libre derecho de acceso a la Cultura de toda la ciudadanía».