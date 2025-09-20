Malena Galmarini: “El Presidente debe dejar de acelerar la destrucción y empezar a escuchar a la gente”

La senadora electa por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Malena Galmarini, consideró que el reciente revés electoral del oficialismo significó “un freno a lo que estamos viviendo por parte del gobierno nacional”. Para la dirigente, el mensaje de las urnas es claro: la sociedad “no quiere más aceleración destructiva, sino reflexión y respeto por las reglas de la democracia”.

“Así como el Presidente estaba eufórico cuando ganó la elección, ahora debería tener un tiempo de mayor reflexión. No de victimizarse ni de apretar el acelerador más a fondo, sino de escuchar lo que dice la gente”, sostuvo Galmarini, al advertir que el rumbo elegido “lo único que hace es destruir a las pequeñas y medianas empresas, destruir el trabajo registrado y pisar los salarios, lo que hace que la gente viva peor”.

La senadora electa, en diálogo con Splendid AM 990, señaló además que las políticas nacionales están golpeando directamente a instituciones vitales. “Se me ocurre lo de las universidades, pero no es lo único: las personas con discapacidad, los enfermos con cáncer, el Garrahan… no cuidar a quienes nos cuidan, no cuidar a quienes producen, a quienes ponen el hombro todos los días, marca un límite”, afirmó.

Otro eje de su crítica fue la falta de cumplimiento en los envíos de fondos coparticipables a las provincias. “A la provincia de Buenos Aires le deben 12.000 millones de dólares. Esa deuda no es con Kicillof, es con cada vecino y vecina que paga impuestos. No es para que se la lleven en una bolsa Toto Caputo y sus amigos, sino para garantizar salud, educación y seguridad”, disparó.

Galmarini defendió el valor del Congreso en este contexto. “El valor de cada banca hoy se ve más que nunca. La gente fue a votar y dijo: ‘Hasta acá’. Lo importante es que los diputados y senadores tengan valor, no precio. Por eso fueron tan importantes los rechazos a los vetos infames del Presidente”, subrayó.

También hizo referencia a las obras públicas paralizadas, en particular las de agua y cloacas: “El agua potable y las cloacas, junto con las vacunas, fueron los inventos que más extendieron la vida humana. Y hoy están todas las obras frenadas, incluso las que ya estaban licitadas y adjudicadas. Eso también es salud, eso también es calidad de vida”, remarcó.

En el plano político interno, la senadora aseguró que el peronismo “siempre debate y discute, y esa es su riqueza”. Al respecto, destacó el rol de Sergio Massa como articulador: “Está puesto en sostener la unidad, en acercar posiciones y en ayudar a frenar esta ola de crueldad y resentimiento que expresa el Presidente y su equipo de gobierno”.

Finalmente, Galmarini advirtió que el modelo económico impulsado por Milei “no tiene raíces en la Argentina”. “La sociedad argentina tiene una esencia de solidaridad y de preocupación por el otro. El peronismo es parte de eso, pero también nuestra tradición religiosa y cultural. Por eso este modelo de ajuste brutal no entra en nuestra patria”, concluyó.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...