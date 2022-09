Los traductores de animales

Hay otros proyectos importantes en marcha. El proyecto de la Iniciativa de Traducción Cetácea (CETI, por su sigla en inglés) está juntando a expertos en aprendizaje automático, biólogos marinos, especialistas en robótica, lingüistas y criptógrafos, entre otros, de más de una decena de instituciones para decodificar las comunicaciones de los cachalotes, los cuales emiten ráfagas de clics que están organizados en secuencias parecidas a la clave Morse llamadas codas.

El equipo está planeando instalar este otoño sus “estaciones centrales de escucha de ballenas”, cada una de las cuales incluye 28 micrófonos submarinos, en la costa de Dominica. También planea usar pescados robóticos para grabar audio y video de las ballenas, así como pequeñas terminales acústicas para grabar las vocalizaciones y los movimientos de animales individuales.

Luego, los investigadores intentarán descifrar la sintaxis y la semántica de las comunicaciones de las ballenas e investigar preguntas científicas de mayor envergadura sobre el comportamiento y la cognición de los cachalotes: por ejemplo, cómo coordinan sus acciones y cómo aprenden a comunicarse las crías.

“Hacia donde volteemos hay otra pregunta”, dijo David Gruber, biólogo marino de la Universidad Baruch en la ciudad de Nueva York que dirige el proyecto CETI. “Si hubiera un gran suceso hace una semana, ¿cómo sabríamos que se siguen comunicando sobre este? ¿Las ballenas hacen matemática?”.

Respuestas

En otra línea de investigación, los expertos de Earth Species Project utilizan algoritmos de aprendizaje automático para crear un inventario de todos los tipos de llamados realizados por cuervos hawaianos en cautiverio, que se extinguieron en la naturaleza hace dos décadas.

Ahora, los científicos de Earth Species Project están usando algoritmos para generar nuevas vocalizaciones de ballenas jorobadas, esto es, “nuevos cantos que no existen, pero suenan como si existieran”, dijo Fournet. “No puedo explicar lo increíble que es imaginar algo de la naturaleza que no existe y luego escucharlo”.

Con suficientes datos sobre la manera de conversar de las ballenas, los sistemas de aprendizaje automático deberían ser capaces de generar respuestas plausibles para cantos específicos de ballenas y reproducirlos en tiempo real, mencionaron los expertos. Esto quiere decir que en esencia los científicos podrían usar bots conversacionales para ballenas a fin de “platicar” con los mamíferos marinos incluso antes de que comprendan por completo lo que están diciendo las ballenas.

Estas conversaciones mediadas con aprendizaje automático podrían ayudar a los investigadores a refinar sus modelos y mejorar su entendimiento sobre la comunicación de las ballenas. “En cierto momento, podría ser un diálogo real”, dijo Michael Bronstein, experto en aprendizaje automático de la Universidad de Oxford y parte del proyecto CETI.

Bronstein agregó: “Como científico, tal vez sea el proyecto más descabellado en el que haya participado”.

Aprender a escuchar La posibilidad de un diálogo bidireccional en curso con otras especies sigue siendo desconocido. No obstante, una conversación verdadera requerirá varios “prerrequisitos”, entre ellos tipos de inteligencia compatibles, sistemas sensoriales compatibles y, de manera más crucial, un deseo compartido por platicar, comentó Natalie Uomini, experta en evolución cognitiva en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. “Tiene que haber una motivación por ambas partes para querer comunicarse”, dijo. Incluso así, algunos animales pueden tener experiencias tan diferentes a las nuestras que algunas ideas simplemente se pierden en la traducción. “Por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de ‘mojarse’”, dice Bronstein. “Creo que las ballenas ni siquiera serían capaces de entender lo que significa”. Estos experimentos también podrían generar problemas éticos, reconocen los expertos. “Si encuentras patrones en animales que te permiten comprender su comunicación, esto abre la puerta a la manipulación de sus comunicaciones”, opinó Mustill.

No obstante, la tecnología también podría desplegarse en beneficio de los animales, pues les ayudaría a los expertos a monitorear el bienestar de las faunas silvestre y doméstica. Los científicos también comentaron que esperaban que, al brindar nueva información sobre las vidas de los animales, esta investigación podría generar un cambio social. Muchos mencionaron el efecto impulsor del álbum de 1970 Songs of the Humpback Whale, en el cual había grabaciones de cantos de ensueño de ballenas y al que se le ha dado el crédito generalizado de haber ayudado a detonar el movimiento mundial Save the Whales.