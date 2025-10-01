Los jubilados volverán a marchar hoy miércoles junto a las dos CTA

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Organizaciones de jubilados, acompañados por centrales sobreras, volverán a movilizarse hoy miércoles desde las 16 en las inmediaciones del Congreso en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei y contra el veto presidencial a la ley que establecía aumentos para el sector previsional.

“Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, levantamos la voz: ¡No votemos a Milei! Este miércoles 1 a las 15 nos encontramos en la puerta del Cine Gaumont junto a la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social”, convocó la CTA Autónoma, que conduce Hugo Godoy, desde sus redes sociales.

La CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma “seguimos en las calles, defendiendo el presente y el futuro de nuestro pueblo”, expresaron ambas centrales.

En la recta final para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno anunció en las últimas horas que los jubilados y pensionados tendrán descuentos exclusivos en los principales supermercados del país y otros comercios a partir de un programa de un programa puesto en marcha por el Ministerio de Capital Humano a través de la Anses.

El programa ofrece descuentos exclusivos en unos 7.000 comercios adheridos, que incluye a los principales supermercados del país, e incluye un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.

Noticias Argentinas.-

(Foto: Damián Dopacipo/NA).-

