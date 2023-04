Los intendentes del PJ descartan una candidatura de Alberto Fernández, pero alertan sobre el fuego amigo

Solo algunos jefes comunales se pusieron al frente del operativo clamor por Cristina Kirchner. Otros toman distancia a la espera de definiciones. Ninguno ve al Presidente yendo por la reelección.

En medio de la incertidumbre por la estrategia electoral del Frente de Todos, los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires toman distancia, juegan por grupos y esperan que Cristina Kirchner defina qué hacer. Tienen una certeza: una candidatura de Alberto Fernández para ir por la reelección es el peor de los escenarios a afrontar y prácticamente lo tienen descartado de las probabilidades.

En rigor, a nueve semanas del cierre de listas, los jefes comunales del conurbano bonaerense -que gobiernan los distritos de mayor peso electoral por el peronismo- intuyen que el Presidente terminará desistiendo de ir por una reelección pese a que él mismo lo insinúe o al menos hasta el momento no descarta. El peronismo gobierna en 33 municipios entre la Primera y Tercera sección electoral y sus intendentes vienen analizando los distintos escenarios para posicionarse de manera tal que cuando sea el cierre de listas no haya demasiadas sorpresas para sus objetivos territoriales.

“Lo de Alberto no lo veo, entiendo que su estrategia sea mantener el suspenso y no convoque a la mesa del Frente de Todos o diga si va a ser candidato o no. Pero si hoy confirma que se baja, mañana no va nadie más a verlo a Olivos”, dice un intendente de la Primera sección electoral que participaba de las reuniones que el Presidente solía tener con jefes comunales del conurbano, antes de que estalle la interna del Frente de Todos.

El mismo jefe comunal también advierte sobre los cruces de un lado y del otro de la alianza gobernante. “Hay muchos compañeros que se exceden. No podemos decir que hicimos todo mal y después salir a pedir el voto por el mismo espacio, ¿cómo hacemos?”, se pregunta. El sector apuntado es el cristinismo, aunque se exime al presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner quién “ya dijo en su momento en qué no estaba de acuerdo”.

En medio del desconcierto sobre la estrategia electoral en la que se encuentra el oficialismo y donde el sector cristinista le reclama al Presidente convocar nuevamente a la mesa del Frente de Todos o que al menos defina si será o no candidato presidencial, los intendentes se dividen. Lo hacen, de modo estratégico.

Mariano Cascallares, Jorge Ferraresi, Federico Otermín, Nicolás Mantegazza, Karina Menéndez, Axel Kicillof, Martín Insaurralde, Alejandro Granados, Máximo Kirchner y Gustavo Menéndez. Mariano Cascallares, Jorge Ferraresi, Federico Otermín, Nicolás Mantegazza, Karina Menéndez, Axel Kicillof, Martín Insaurralde, Alejandro Granados, Máximo Kirchner y Gustavo Menéndez.

Un grupo respalda a la Vicepresidenta y se encolumnará sin dudarlo si Cristina Kirchner es la candidata presidencial. Sin embargo, no son parte plena de la estructura que motoriza el operativo clamor por Cristina Kirchner. En el acto que se realizó este jueves en Plaza Lavalle, hubo marcadas ausencias y algunas presencias significativas de los intendentes como la del jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, ubicado en el centro del escenario o de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Espinoza definió “jugar” en el sector cristinista. En su distrito tiene al Movimiento Evita pidiéndole una interna con la diputada provincial, Patricia Cubría, como precandidata para definir la candidatura. Espinoza irá por otro mandato y en el medio La Cámpora trabaja a través de Facundo Tignanelli, ladero de Máximo Kirchner. Según pudo saber Infobae, en las últimas semanas hubo conversaciones y un principio de acercamiento entre el intendente y el presidente del PJ bonaerense en vistas al armado electoral.

Máximo Kirchner avala el operativo clamor, pero no se pone al centro de la estrategia que se motoriza desde la llamada Mesa de Ensenada con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y el intendente de Ensenada, Mario Secco. En esa mesa hay algunos intendentes. “Nosotros proponemos a Cristina presidenta, después de ahí no hay ninguna PASO. Se presenta Cristina y se acabaron las PASO. No hay lugar para las PASO, no hay un suicida que quiera sacar cinco puntos al lado de Cristina”, le dijo a Infobae el intendente de Ensenada tras participar esta semana de una actividad en el Salón Dorado de la Gobernación. También volvió a postular al gobernador Axel Kicillof para la reelección provincial.

Junto a Máximo Kirchner y su posicionamiento camina el jefe de Gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El jueves, mientras el sector referenciado en La Patria es el Otro llevaba adelante el acto en Plaza Lavalle donde se repetía por “Cristina presidenta”, el funcionario provincial junto al propio Kirchner se reunían con dirigentes peronistas de la Sexta sección electoral en Monte Hermoso; en el marco de un encuentro del PJ bonaerense.

Máximo Kirchner y Martín Insaurralde junto a dirigentes del sur de la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner y Martín Insaurralde junto a dirigentes del sur de la provincia de Buenos Aires.

“Lo nuestro no es una discusión como sucede en Cambiemos de cómo se vota o cómo son las boletas, sino primordialmente hacia dónde va el país. Nosotros estamos en un proceso de discusión y debate”, planteó el presidente del PJ bonaerense luego de la reunión.

Un día después -este viernes- Insaurralde juntó a las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza; Cañuelas, Marisa Fassi; Lomas de Zamora, Marina Lesci y sus pares de Berazategui, Juan José Mussi, Florencio Varela, Andrés Watson; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Pilar, Federico Achával; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Ituzaingó, Alberto Descalzo y Escobar, Ariel Sujarchuk; en un encuentro con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. Compartieron un asado en el parque municipal de Lomas, felicitaron a titular de la AFA y emularon la foto de hace cuatro años atrás cuando en el centro de la imagen estaba Alberto Fernández, dos días antes de conocerse que sería el candidato presidencial del Frente de Todos, elegido por CFK.

Chiqui Tapia al centro, rodeado de intendentes peronistas del conurbano. Chiqui Tapia al centro, rodeado de intendentes peronistas del conurbano.

En lo de ayer, dicen los intendentes, no hubo connotación electoral. “Necesitamos la copa y a Messi de primer candidato”, bromeó con un dejo de resignación uno de los comensales. También participaron el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini; el diputado provincial Mariano Cascallares; el senador Adrián Santarelli; el presidente del grupo Bapro, Gustavo Menéndez; el ministro de Hábitat de la Nación, Santiago Maggioti; y el director de vialidad nacional, Gustavo Arrieta.

Otro tema que buscan asegurarse los intendentes -en base al fastidio del kirchnerismo de que hoy por hoy la estrategia electoral es de unas elecciones Primarias por decisión Fernández- es que no haya PASO en los municipios. Sin embargo, en algunos distritos la situación pareciera encaminarse hacia una interna. Más allá de la definición de candidaturas, lo que se pone en juego con unas Primarias es quién o qué sector se unge con la representatividad del peronismo. Por eso La Cámpora prepara candidatos para dar la pelea en todos lados, entendiendo que fue Alberto Fernández quién llevó al espacio a esa decisión y a modo de respuesta a su estrategia. En el territorio, los intendentes no quieren perder esa condición.

Nota gentileza de Infobae.-

Foto de archivo.-