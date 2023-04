¿Los huevos de Pascua son caros o seguimos pensando que mil pesos es mucho dinero?

En estos días pudimos ver que hasta el más pequeño de los huevos de Pascua nos resulta caro.

¿Pero acaso no será que seguimos pensando que el billete mayor de nuestra moneda, $1.000 es mucho dinero?

Porque debemos pensar ¿qué alimentos podemos comprar hoy con $1.000?:

Una docena de facturas (en Roque Pérez, porque en CABA están más de $1200).

1/4 kilo de asado.

1 kilo de yerba de primera marca (depende qué marca nos sobrará o no entre 150 y 200 pesos o no).

800 gramos de milanesas de pollo preparadas.

Y podríamos seguir para darnos cuenta que no es que los huevos de Pascua estén caros, todos los alimentos nos resultan caros teniendo en cuenta que tenemos como billete de mayor valor, a uno de solo $1.000 y por supuesto, teniendo en cuenta los sueldos, o el dinero que ganamos con nuestros trabajos.

Y por supuesto que si hablamos de indumentaria y calzado, los precios son extremadamente más altos, pero la diferencia es que una remera o un par de zapatillas nos pueden durar muchos años, en cambio un kilo de asado, apenas dura una comida.

Entonces no le echemos la culpa a los simpáticos huevos de Pascua, la plata no alcanza y por ahora no observamos que logren controlar esa gran diferencia entre lo que ganamos y lo que necesitamos para vivir, algo con lo que tiene que ver la inflación.-

Foto de archivo de rpereznet.com.ar