Los cinco mitos más comunes sobre el uso del preservativo: Usalo, cuidate!

. Los mitos principales sobre el uso del preservativo son: Que no es necesario en parejas estables; que solo se debe colocar en el momento de la eyaculación; que disminuye la sensibilidad y el placer; que solo debe ser usado para el sexo pene-vagina y que es más seguro usar dos juntos al mismo tiempo. (Hay preservativos para mayor sensibilidad). . Un reporte de ministerio de Salud de Nación, FUSA y UNICEF advierte que “los grupos etarios más jóvenes (entre 15 y 24 años) presentan los valores más altos y los mayores crecimientos tanto en notificación como en positividad para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). . Por otra parte, el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes afirmaron usar siempre el preservativo, mientras que la mayoría de los adolescentes solo tiene conocimiento de las enfermedades más popularizadas como VIH, hepatitis o sífilis. . Para asegurar la efectividad del preservativo, se recomienda verificar la fecha de vencimiento, controlar el envoltorio, no exponerlo al sol o al calor porque puede dañarse el látex, no llevarlo en la billetera, usarlo desde el comienzo de la relación sexual y no usar nunca dos juntos.