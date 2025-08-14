“Lo Importante es la lista de unidad”: el mensaje de Sergio Massa tras definir si se presenta en octubre

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Tras definir que no será candidato a diputado nacional, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró ayer miércoles que “lo más importante” para el peronismo es cerrar una “buena lista de unidad” para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Lo más importante dentro de este quilombo es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme, pero todos tenemos que quedar adentro”, planteó Massa sobre el cierre de nóminas del próximo domingo.

El ex intendente de Tigre consideró que eso ayudaría a “consolidar” el acuerdo de unidad en la provincia de Buenos Aires, que puede llevar a Fuerza Patria a un “triunfo” el 7 de septiembre y posicionar de buena manera al peronismo para octubre.

“Mi cabeza está puesta en eso. Quiero unidad, lo demás es secundario”, enfatizó Massa en declaraciones a Radio 10.

El ex ministro de Economía había definido que no será candidato en las elecciones legislativas del 26 de octubre, aunque trabajará para que dirigentes de su espacio ocupen lugares en la lista del peronismo.

Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes del sector, Massa tiene pensado “seguir colaborando con la unidad del peronismo” pero mantendrá el perfil bajo y no competirá por una banca en el parlamento.

Desde su entorno manifestaron a esta agencia que el tigrense está “contento” de que desde todos los sectores le pidieran que sea candidato, con excepción del dirigente de Patria Grande Juan Grabois. Sin embargo, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) cree que “ayuda más desde afuera de la pelea”.

El massimo y Grabois habían protagonizado una interna ante las aspiraciones del dirigente social de ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, por lo que, con el tigrense fuera de la pelea, esa disputa quedó desactivada.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...