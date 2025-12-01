Lleve más dinero si tiene que viajar: Nuevo aumento en colectivos, subtes y peajes

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La suba en la Ciudad es del 4,3% , mientras que en Provincia de Buenos Aires asciende al 14,8%. También aumentaron los peajes.

Los boletos de colectivos y subtes y los peajes vuelven a aumentar este lunes tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.

El ajuste que se aplica es del 2% más el índice de inflación, por lo que el incremento esta vez será del 4,3%, al tiempo que el mismo aumento se aplicará en la provincia de Buenos Aires, que para el mes entrante le agregó una suba adicional del 10%, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Colectivos: el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) el costo será de $658.

Para las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño los valores son los siguientes:

Tramo entre 0 y 3 kilómetros pasa de $573,09 a $658,44.

Tramo de 3 a 6 km: de $638,42 a $733,50.

Tramo de 6 a 12 km: de $687,60 a $790.

Viajes de 12 a 27 km: $846,57.

Para quienes viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar, los valores oscilan entre $1.046,92 y $1.435,34.

En tanto, para las líneas del 200 en adelante que circulen dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo comenzará en $650.

3 a 6 kilómetros: $733,5.

6 a 12 kilómetros: $790.

12 a 27 kilómetros: $846,57.

Más de 27 kilómetros: $902,73.

En tanto, el costo del viaje en subte se va a $1.206.

Los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia para vehículos particulares, mientras que en hora no pico los valores serán $3.466,55 y $1.444,25, respectivamente.

Noticias Argentinas.-

Foto de archivo de www.rpereznet.com.ar

Me gusta esto: Me gusta Cargando...