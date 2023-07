LLEGA EL PRIMER FIN DE SEMANA DE LA FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

Festival de historieta para infancias, Movida Juvenil, creaciones de monstruos, talleres de arte, espacio de ciencias y narraciones, son algunas de las propuestas para disfrutar

durante el primer fin de semana del evento cultural para chicos y jóvenes más convocante y esperado del año.

La Fundación El Libro comunica que la Feria del Libro Infantil y Juvenil se lleva a cabo hasta el 30 de julio, todos los días de 14 a 20 hs. con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires.

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DESTACADAS:

SÁBADO 15 DE JULIO:

Taller de bestias . Este evento está a cargo de Gabriela Larralde y está pensado para

niños de 2 a 8 años. Lo organiza el Grupo Planeta. El evento será a las 14.30 hs. en el

Taller de arte, en el primer piso.

Concurso de Banderas – Clasificación , en esta actividad se realizarán juegos para

aprender geografía con regalos y premios. Está a cargo de Alejandro Bezares y se

desarrollará en la sala Cuentacuentos I, en el cuarto piso, a las 16 hs. Es a partir de los 5

años de edad y está organizado por Luminias.

El trabajo del il ustrador en la construcción de un libro es un recorrido teórico

realizado a partir de diferentes situaciones que funcionan como ejemplos de modalidades

de trabajo del ilustrador en relación con el escritor, el diseñador, las editoriales y otras

situaciones en la construcción total del libro a partir de la experiencia personal. Está

destinado a jóvenes de 13 a 18 años. El encuentro está a cargo de Myrian Bahntje y será

a las 17.30 hs. en Cuentacuentos II, cuarto piso. Lo organiza la Asociación de Dibujantes

de Argentina – ADA.

Festival de historieta para infancias. Taller: “Creando personajes” . Se realizará a las

17.30 hs. en el Taller de Arte, primer piso. Está a cargo de Javier Rovella, con la

coordinación de Luciano Saracino. El taller está pensado para n iños de 6 a 12 años. Lo

organiza La Fundación El Libro.

Aguante la romántica juvenil. Este encuentro a las 18.30 hs. es parte de la Movida

Juvenil que se desarrolla en la Terraza (cuarto piso). Está a cargo de Mariela Fernández,

Ponja Goya, Barbie Sweetbooks, Belbooks y Cele Magical Stories. Lo organiza la

Fundación El Libro. Es a partir de los 12 años.

Despertando cuentos con Any González. Este taller trata sobre las distintas formas de

acercarnos a las historias que saldrán de los cuentos más divertidos . El evento pensado

para niños de 4 a 7 años está a cargo de Any González. Lo organiza la Fundación El

Libro. Se realizará en la sala Cuentacuentos I, cuarto piso a las 19:00 hs.

DOMINGO 16 DE JULIO:

“Nos fuimos de campamentos”. Espectáculo de Narración Oral con Pinceladas

de Circo . El encuentro está a cargo de Las Parlanchinas, Leticia Barbitta y Paola Mosca.

Lo organiza la Fundación El Libro y está destinado a niños de 6 a 12 años. Se realizará en

la sala Cuentacuentos I, en el cuarto piso a las 14.30 y 16 hs.

Encuentro con autor as argentinas de literatura juvenil con perspectiva de género .

Está organizado por Infancias libres (Chirimbote- Oasis, cuentos para niñxs- Librería de

Mujeres). Está a cargo de Yanina Zorza, Ash Quintana y Sofía Olguín. Fue pensado para

niños a partir de los 12 años. Se desarrollará en Movida Juvenil – Terraza (cuarto piso) a

las 16.30 hs.

¿Qué estudio y qué hago para trabajar en el mundo editorial? Este taller a cargo de

Erika Wrede, Anto Romano, Nati Beroiz y Gonza Ludueña está organizado por la

Fundación El Libro. A partir de 12 años. Se desarrollará en la Movida Juvenil, en la

Terraza del cuarto piso a las 18 hs.

Festival de historieta para infancias. Talleres para chicas y chicos, contará con la

participación de los más importantes guionistas, dibuja ntes, especialistas y referentes del

mundo de la historieta y el cómic. A cargo de Luciano Saracino. Organiza la Fundación El

Libro. De 6 a 12 años. El lugar de encuentro es el Taller de arte, en el primer piso a las 19

hs.

LUNES 17 DE JULIO:

El invierno de los osos : El taller se pregunta ¿Cómo pasan el invierno los osos en sus

madrigueras? No siempre duermen… Este espacio permite descubrir que a veces

despiertan y no pueden volver a dormirse, salvo si escuchan algunas palabras mágicas.

Está a cargo de Andrea Martinoli y fue pensado para todas las edades. Lo organiza la

Fundación El Libro, en la sala Cuentacuentos I, cuarto piso a las 14.30 y 17.30 hs.

Somos terrícolas ¿Cómo contarles a niñxs de otros planetas qué se siente estar

viviendo en el nuestro? En este taller de creatividad mediante cómics, microrrelatos,

dibujos, letras de canciones, videos, poemas, audios y cualquier otro formato, se explica

la importancia de cuidar el medioambiente. Termina con una gran muestra colaborativa y

un cohete que sale disparado hacia el más allá. Está a cargo de Esteban Castromán. Lo

organiza la Fundación El Libro y está pensado a partir de 12 años. Se realizará en Movida

Juvenil – Terraza (cuarto piso) a las 16 y 17.30 hs.

Mi primer cómic . Este taller está a cargo de Fede Di Pilla por Palermo Creativo. Fue

pensado para niños de 6 a 12 años. Lo organiza la Fundación El Libro. Se encontrará en

el Taller de arte, primer piso 19 hs.

Además, durante toda la feria hay espacios fijos con actividades rotativas de primer nivel

como el taller de experimentos de Melquíades, que se brinda todos los días y en distintos

rangos horarios en el Taller de Ciencias del primer piso. También en los Cuentacuentos

nos acompañan grandes narradoras como NanuCuentos, Andrea Martinoli y Any

González, entre otras.

Toda la programación y propuestas están disponibles en www.el -libro.org.ar

Gentileza: Prensa – Feria del Libro.-