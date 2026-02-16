LLEGA EL ENDURO DEL VERANO 2026 EN SU 31° EDICIÓN, 19, 20, 21 y 22 DE FEBRERO EN VILLA GESELL

La carrera más esperada del año regresa con su 31° edición, manteniendo el espíritu y la magnitud que lo posicionan entre los eventos de motociclismo más importantes del planeta.

El Enduro del Verano 2026 se desarrollará del 19 al 22 de febrero, en la Ruta 11 Interbalnearia Km 408, Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina.

Más de 1300 pilotos y más de 130.000 espectadores participan cada año de esta competencia única, donde los mejores pilotos nacionales e internacionales se enfrentan a un circuito desafiante rodeado de un ambiente vibrante y lleno de adrenalina.

La entrada al predio es libre y gratuita, con la colaboración voluntaria de un alimento no perecedero o un útil escolar.

Esta política se mantiene como parte del compromiso social del evento con la comunidad local.

Cronograma Detallado 2026

Jueves 19 de febrero

• Apertura del predio

• Reconocimiento del circuito por parte de los pilotos

• Ajustes y preparación técnica de motos y cuatriciclos

Viernes 20 de febrero

• Miniquad – Competencia infantil

• Supercross del Verano – Carrera técnica en circuito cerrado

Sábado 21 de febrero

• Entrenamientos oficiales de todas las categorías

• Super ATV Challenge – Competencia destacada para cuatriciclos

Domingo 22 de febrero

14:30 hs – Carrera principal de Motos

16:00 hs – Carrera principal de Cuatriciclos

Resultados oficiales disponibles el mismo día en la web del evento.

Estacionamiento

• El estacionamiento general es libre y gratuito.

• Solo podrán ingresar con vehículo al predio los pilotos y equipos acreditados.

• El público accede únicamente de forma peatonal.

• Frente al predio habrá un estacionamiento administrado por los Bomberos de

General Madariaga, con seguro general y medidas de prevención.

• Vehículos no autorizados en zonas restringidas pueden ser removidos por grúa.

Localidades

Las plateas, tribunas y palcos estarán disponibles a partir del

1 de febrero de 2026 en Passline.com.

También podrán adquirirse en el predio desde el jueves 19.

El evento cuenta además con tribunas naturales de acceso gratuito.

Seguridad

Se recomienda prestar especial atención a objetos personales, mochilas, bolsos y

pertenencias debido al alto movimiento de público.

Respetá en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y permanecé

en las zonas habilitadas.

Habrá una Comisaría Móvil funcionando en el acceso Puerta 4.

Salud y Bienestar

• Mantenerse hidratado es fundamental.

• Recomendamos el uso de protector solar, gorras, anteojos y ropa ligera.

• En caso de emergencia, funcionará un centro de atención primaria detrás del

camión de prensa.

• Prohibido ingresar al predio con bebidas alcohólicas.

Medioambiente

El Enduro del Verano refuerza su compromiso con el cuidado del entorno natural

de Villa Gesell.

• Utilizá los cestos de basura y puntos ecológicos.

• No arrojes residuos en la arena.

• Si sos parte de un equipo, asegurate de disponer correctamente aceites,

combustibles y fluidos en recipientes cerrados.

Tu colaboración es clave para mantener limpio el predio.





