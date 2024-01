Levantan la prohibición de buscar a Taylor Swift en la red social X

La red social X, antes conocida como Twitter, levantó la prohibición de buscar a Taylor Swift, después de bloquear a los usuarios su búsqueda tras la difusión de imágenes falsas de contenido sexual de la cantante pop en la red social la semana pasada.

La búsqueda se ha reactivado y la red social «seguirá vigilando cualquier intento de difundir este contenido y lo eliminará si lo encuentra», dijo Joe Benarroch, jefe de operaciones comerciales de X.

Las búsquedas del nombre de Taylor Swift el domingo por la tarde en la red social arrojaron el mensaje de error «Algo salió mal. Intente recargar». X había calificado la medida de acción temporal hecha con «abundancia de precaución».

Una imagen de Swift, que fue nombrada «Persona del Año» en 2023 por la revista Time, compartida en X fue vista 47 millones de veces antes de que la cuenta fuera suspendida, según un artículo de The New York Times

Las fotos de la cantante con un alto contenido sexual se subieron a una página llamada Celebjihad, que consiste en una galería de celebridades con fotos creadas con IA. En las imágenes del escándalo Taylor Swift aparecía con los Chiefs de Kansas City con fotos explicitas en los vestuarios. .

La prohibición de las búsquedas se produjo después de que la Casa Blanca se pronunciara, calificando las imágenes falsas de «alarmantes» y destacando que las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de evitar la difusión de este tipo de desinformación.

Desde que el multimillonario Elon Musk adquirió Twitter en 2022, se ha enfrentado a críticas por sus propias publicaciones controvertidas, lo que ha llevado a muchos anunciantes de la plataforma a retirar el gasto publicitario por temor a ser asociados con contenidos nocivos.

Fuente: Agencia Reuters. NA.-