¿Lees 420 por todos lados y no sabés qué significa? Te lo contamos (de nuevo)

¿Lees 420 por todos lados y no sabés qué significa? Te lo contamos (de nuevo). Si, de nuevo, porque hace un tiempo también te lo contamos en este sitio.

420, 4:20 o 4/20 (pronunciado cuatro-veinte) es una palabra en la jerga de los consumidores de cannabis que hace referencia de manera informal al 20 de abril de cada año como el día de celebración del cultivo y consumo de la marihuana (desde hace 51 años).

​ Hoy en día se celebra en muchas partes del mundo y se elige las 4:20 horas de la tarde del 20 de abril como el momento principal de las conmemoraciones.

La historia que es más creíble respecto el origen, se relaciona con cinco estudiantes, conocidos como The Waldos, de la escuela secundaria de San Rafael en el condado de Marin en California, utilizaban en 1971 el término «4:20» para la hora de reunirse para fumar marihuana bajo la estatua de Louis Pasteur en los terrenos de su escuela como su lugar de reunión. The Waldos (llamado así por ‘el muro’ al lado de donde se sentaban, de la palabra The Wall del inglés) eligió esa hora bastante discreta como resultado del hecho de que la mayoría de sus compañeros de escuela habían terminado sus actividades extracurriculares.-

​