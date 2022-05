Las tarifas y el intento de capitalizar una segura derrota legislativa

El Presidente obtiene así protagonismo en esta crisis, aunque no logra el gobierno recuperar el dominio de la agenda. Ahí va detrás de lo que impone la oposición, que este miércoles llevará al recinto el proyecto aprobado en Diputados para modificar el esquema tarifario. Con sumo esfuerzo podría el gobierno dilatar su tratamiento, pero ya no tiene sentido. Llegó el momento -como ocurriera semanas atrás en la Cámara baja– de liquidar el tema de una buena vez, cualquiera sea el resultado.

Y el resultado no es muy prometedor, a juzgar por los números que maneja el oficialismo de cara a la sesión de mañana. Todo el tiempo corrió de atrás en la suma de voluntades dentro de una cámara donde tras las elecciones de octubre pasado logró convertirse en primera minoría, pero lejos está de poder dominarla.

Como ocurriera en Diputados, cuando la oposición se une, el oficialismo se resigna a reconocer que tiene apenas un tercio del cuerpo, insuficiente para ganar cualquier votación que la oposición resista.

Apostó Cambiemos una vez más a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Deliberadamente la nombró el mandatario con su nombre completo, como para que no quedaran dudas de su deseo de darle a la ex presidenta un papel central en este debate que, en rigor, el kirchnerismo no ha tenido. Porque si bien fueron los K los primeros en presentar un proyecto para retrotraer tarifas, y hasta la propia Cristina presentó el suyo para llevar los valores a los de un año y medio atrás, el protagonismo en esta discusión pasó por el peronismo no kirchnerista –“racional”, según la definición de algunos-, que fue el que elaboró un proyecto módico que terminó siendo apoyado por el Frente para la Victoria y hasta el trotskismo.

Por eso la indignación de miembros del Frente Renovador y los bloques de Argentina Federalante las expresiones presidenciales, que los mostró haciendo “seguidismo” de la ex presidenta.

Algunos atribuyeron la actitud de Macri a una muestra de debilidad, reconociendo la imposibilidad de revertir una situación que le significaría una nueva derrota legislativa. Otros opinaron lo contrario, convencidos de que, perdido por perdido, el gobierno ha decidido mostrar a todo el peronismo unido, kirchnerismo incluido. “Son todos lo mismo”, es una frase que suele repetirse en las redes sociales en referencia al peronismo y que ahora quieren recrear con pruebas. Y si en esa mezcla aparece bien destacada la ex presidenta, tanto mejor.

Tras escuchar el mensaje presidencial, la oposición en el Senado tenía la sensación de que el gobierno no tiene intenciones de negociar, más allá de que las figuras más destacadas del oficialismo en la Cámara alta insistan en decir lo contrario. La hendija que se abrió hace exactamente una semana cuando el oficialismo aceptó la sugerencia opositora de rebajar el IVAen las tarifas terminará siendo no más que un espejismo. Todo indica que ese dictamen en el que se transformó la propuesta oficial no alcanzará a ser votado este miércoles.

Los números que se manejan por estas horas en el Senado muestran lo que indicaban desde un primer momento: el dictamen de mayoría que contiene el texto aprobado en la Cámara bajacuenta con una mayoría de votos. Algunos oficialistas se hicieron ilusiones cuando cuatro senadores del interbloque Argentina Federal firmaron el dictamen de mayoría “en disidencia”. Las dudas las eliminó el correntino Carlos “Camau” Espínola el fin de semana, al anticipar que votaría el proyecto en general, y expondría sus diferencias durante el tratamiento en particular. Lo mismo harían los otros tres senadores: Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera y Guillermo Snopek.

Más allá de alguna ausencia que pueda darse en el interbloque que conduce Miguel Pichetto -la de Carlos Menem, por ejemplo, o tal vez el chubutense Alfredo Luenzo, que dijo ayer que el proyecto de los diputados “no es bueno” y que se le debería dar “más tiempo al debate”-, es seguro que al menos una veintena de votos aportará ese espacio. A los que se sumarán los 9 del bloque kirchnerista, dos de los tres santiagueños, el neuquino Guillermo Pereyra, los dos puntanos, Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda. La suma da por lo menos 36, justo la mitad de los senadores. El oficialismo difícilmente llegue a reunir 30 votos, y este proyecto se aprueba por mayoría simple.

Lo máximo que podría conseguir Cambiemos es dejar sin quórum la sesión y alargar la definición, pero eso no sucederá. De hecho, fue el propio oficialismo el que sorprendió ayer incluyendo el proyecto de tarifas en el temario de la sesión especial pedida para este miércoles. Y no quedarían nada bien las relaciones con Pichetto si en un momento determinado el oficialismo apelara a retirarse. Eso no sucederá.

De no mediar entonces una alternativa que de momento nadie imagina probable, la oposición se encamina a imponer su proyecto, aunque difícilmente se convierta en ley mañana, por los cambios que se le puedan llegar a hacer en el debate en particular. Ahí volvería el proyecto a Diputados, donde nuevamente volvería a debatirse y lo más probable es que se acepten las modificaciones. El veto se dilataría entonces un par de semanas más.

Por lo pronto, tendrá vidriera Cristina Kirchner para exponer este miércoles sus argumentos, y escuchará de parte del oficialismo una catarata de críticas referidas al estado de las reservas energéticas que dejaron los doce años del kirchnerismo en el poder. Se decía que después del Mundial arrancaría la campaña electoral. Se adelantaron. –