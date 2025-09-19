Las coimas de Karina: Cerimedo confirmó lo que dijo Spagnuolo

Por Infonews Cooperativa.

El influencer libertario y especialista en comunicación digital, Fernando Cerimedo, declaró ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, le aseguró que le contó al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos del organismo. La explosiva declaración de Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios.

Según la agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con la declaración a la que accedió La Nación, Cerimedo relató: «Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello». Cerca de la ministra, sin embargo, afirmaron a dicho medio que no tienen «nada que decir al respecto» y pidieron no ser involucrados en «dichos de terceros».

La declaración de Cerimedo, director de La Derecha Diario, no solo ratificó el contenido de los audios clandestinos de Spagnuolo, sino que sumó nuevos y delicados detalles. El testigo afirmó que Spagnuolo le dijo que Eduardo «Lule» Menem, funcionario directamente ligado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y clave en el armado de La Libertad Avanza, era quien estaba «detrás del control de este negocio».

Cerimedo detalló una conversación de principios de mayo de 2024 donde Spagnuolo le contó que una droguería (sin especificar cuál) le dijo que «los había llamado la Suizo S.A. para decirles: ‘Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada'». Esta revelación apunta a un presunto esquema de retornos de dinero que llegaría hasta «Rosada» (Casa Rosada), con Lule Menem como gestor.

El relato también menciona a Daniel Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS, como una persona «puesta» en el Programa Incluir Salud, supuestamente vinculado a la droguería Suizo Argentina. Spagnuolo se quejó de que no le habían dejado «poner a nadie de su confianza» y que este esquema del 5% venía funcionando desde la época del exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Pablo Atchabahian.

Cerimedo relató que Spagnuolo le contó que Milei lo invitó a Olivos en dos ocasiones. En la primera, el extitular de la ANDIS no pudo conversar. En la segunda, en junio de 2024, fue donde Spagnuolo le habría informado al Presidente sobre lo que estaba pasando en la ANDIS. «Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello», reiteró Cerimedo.

Dos meses después de estas conversaciones, Spagnuolo se habría «peleado con Pettovello» porque creía que ella «operó» una nota periodística sobre la Droguería Suizo-Argentina y sus vínculos con los Menem. «Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes», le habría dicho Spagnuolo a Cerimedo sobre el «pedo con los Menem».

La declaración de Cerimedo se suma a los audios y a los 80 mil dólares y 2000 euros encontrados en efectivo en la caja de seguridad de Spagnuolo, quien sigue sin designar abogado y cuya situación como posible «imputado colaborador» es una de las mayores incógnitas de la causa.

