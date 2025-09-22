Las billeteras virtuales con mejor rendimiento en Argentina

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Los bancos y las billeteras virtuales ajustaron sus tasas de interés y la competencia por captar ahorros está más activa que nunca. Plazos fijos, fondos comunes de inversión y cuentas remuneradas muestran rendimientos distintos, y conviene revisar cuál se adapta mejor a cada necesidad antes de invertir.

En este contexto, las billeteras digitales ganan terreno porque permiten generar intereses diarios sobre el dinero disponible sin perder liquidez. A diferencia de un plazo fijo, los fondos comunes de inversión y las cuentas remuneradas ofrecen flexibilidad para retirar fondos de manera inmediata o en un plazo de 24 a 48 horas, según la composición de cada instrumento.

El panorama también alcanza a los bancos, que ajustaron al alza sus tasas para depósitos a 30 días, intentando mantenerse competitivos frente a la propuesta de las apps financieras que cada vez concentran más usuarios.

Las billeteras virtuales con mayores tasas

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, actualmente, estas son las alternativas más rendidoras en el mercado digital:

Prex Argentina (FCI Money Market): 45,04 % Naranja X (Cuenta Remunerada): 43,00 % Ualá (Cuenta Remunerada): 40,00 % Claro Pay (FCI Money Market): 39,57 % IEB+ (FCI Money Market): 38,29 % Cocos (FCI Renta Mixta): 36,03 % Lemon Cash (FCI Money Market): 32,89 % Mercado Pago (FCI Money Market): 31,61 %

Estas opciones se destacan porque acreditan intereses de forma diaria y mantienen el dinero siempre disponible. En la práctica, permiten que cada peso invertido empiece a generar rendimiento automáticamente.

Las cuentas remuneradas son un producto que se volvió popular entre los usuarios de billeteras virtuales. El mecanismo es simple: el dinero depositado genera intereses día a día, y al cierre del mes se acredita la ganancia acumulada.

La principal ventaja es que no hace falta inmovilizar los fondos: si surge la necesidad, se pueden usar al instante. Esto convierte a estas cuentas en una alternativa práctica para quienes buscan rendimiento sin perder flexibilidad.

Fondos comunes de inversión vs. plazos fijos

Los fondos comunes de inversión (FCI) ofrecen rendimientos similares a los plazos fijos, pero con un diferencial clave: la liquidez. Dependiendo del tipo de fondo, se puede rescatar el dinero en forma inmediata o dentro de las 48 horas.

Los plazos fijos, en cambio, requieren mantener el capital inmovilizado durante un período de 30 días o más, aunque suelen dar mayor previsibilidad en la tasa.

Para quienes priorizan el acceso rápido al dinero, los FCI aparecen como la opción más equilibrada entre rentabilidad y flexibilidad.

Tasas de plazos fijos en lo bancos

Estas son las tasas más competitivas que ofrecen hoy las entidades bancarias para depósitos a 30 días en pesos, realizados de manera online:

Banco del Sol: 55,00 % Banco Voii: 55,00 % Banco Meridian: 54,50 % Banco de la Provincia de Córdoba: 52,00 % REBA Compañía Financiera: 50,00 % Banco Bica: 49,00 % Banco de Corrientes: 48,00 % Banco del Chubut: 48,00 % Banco Hipotecario: 45,50 % Banco Nación: 43,00 % Banco COMAFI: 43,00 % Banco ICBC: 42,30 % Banco Credicoop: 42,00 % Banco Provincia: 42,00 % Banco Galicia: 41,00 % Banco BBVA: 41,00 % Banco Macro: 40,50 % Banco Santander: 38,00 % Banco Ciudad: 35,00 %

Noticias Argentinas.-

