La salud de El Noba: la madre dio detalles de la situación del cantante

El cantante Lautaro Coronel «El Noba» continúa internado en el Hospital El Cruce luego de sufrir un fuerte accidente con su moto en Florencio Varela, y este miércoles su madre y su representante brindaron una conferencia de prensa.

Desde la puerta del hospital, Vanesa, la mamá del artista, brindó detalles de la salud de su hijo, quien se encuentra delicado.

«Está muchísimo mejor. Cambió su semblante. Está con color. Lo besé y se le caían las lágrimas. Va a salir, yo se que va a salir», afirmó la mujer en diálogo con la prensa. «El médico me dijo que a pesar de su gravedad, hay una luz de esperanza», agregó.

La madre aseguró que siempre «luchó» contra su hijo por su pasión por las motos. «Lo único que me importa es su recuperación y sé que se va a ir conmigo de acá», expresó.

«Cuando lo vine a ver, el parte no era bueno. Y cuando lo vi, salí destrozada. Pero hoy volvió a ser El Noba, con su semblante y su color. Y lo besé y le di la mano, y me la apretó. Para mí fue lo mejor que me pasó en el día», contó Vanesa.

Además, la mujer explicó que al cantante no lo operaron, porque «su evolución fue favorable». También aclaró que será la única que brindará los partes médicos sobre la salud de su hijo.

«Les agradezco de corazón. Les pido que recen, y espero que la próxima sea junto a él», concluyó Vanesa, que estuvo junto al padre, quien no quiso hablar; y a Leo, representante y amigo del músico.

El comunicado del representante de El Noba

«Se va a hablar una sola vez con todos para que quede claro lo que pasó y el estado de Lauti. Con fe y fuerza vamos a salir», escribió el representante y amigo de El Noba en las redes sociales.

Un parte médico difundido por el Hospital El Cruce después de las 10 de la mañana de este miércoles indicaba que la situación de El Noba es «crítica», mientras que el sitio Infosur publicó una captura con información médica, que dice que el joven no presenta «conducta quirúrgica» debido al severo traumatismo de cráneo por lo que su estado de salud se presenta con «pronóstico ominoso con tiempo incierto».

Nota gentileza de MinutoUno.-