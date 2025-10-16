Javier Milei calificó su reunión con Donald Trump como “inédita e histórica” y afirmó que EE.UU. considera a la Argentina como un aliado estratégico.
El presidente Javier Milei aclaró ayer por la tarde que el préstamo otorgado por el Tesoro de Estados Unidos al país fue a cambio de ser un “aliado incondicional” de ese país.
“Es una cuestión de ordenamiento geopolítico”, resaltó Milei en diálogo con el canal A24.
Milei aclaró que el pedido de Trump para las elecciones en Argentina fue un “plus adicional”
El presidente Javier Milei afirmó hoy que el apoyo de su par estadounidense, Donald Trump, es “hasta el 2027” y aclaró que el pedido que hizo el líder republicano para que los argentinos voten a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas es un “plus adicional”.
Milei dijo en diálogo con el canal A24 que Trump “definió” a los opositores argentinos, entre los que incluyó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como “comunistas”.
