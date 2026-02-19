La Provincia anunció el cierre de un basural a cielo abierto en Navarro

Kicillof inauguró la nueva celda sanitaria de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad. De esta manera, se erradica el quinto basural a cielo abierto en la Provincia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró ayer miércoles la nueva celda sanitaria de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Navarro, erradicando así el quinto basural a cielo abierto en la provincia desde el inicio de la gestión. Fue junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; y el intendente local, Facundo Diz.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta es una obra histórica para los vecinos y vecinas de Navarro y para toda la Provincia porque logramos cerrar el quinto basural: la nueva celda significa menos contaminación y mejores condiciones de vida y de trabajo para quienes realizan aquí sus actividades”. “Las cuestiones ambientales no se resuelven solo desde la conciencia social y la voluntad individual: se necesita de un Estado que realice grandes inversiones como lo estamos haciendo en cada distrito”, agregó.

A partir de una inversión de $1.908 millones, se realizó el saneamiento y la construcción de una celda sanitaria para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, lo que previene la contaminación del suelo y las napas. Además, se entregó indumentaria, elementos de protección personal y bolsones big bag para los trabajadores del municipio.

Por su parte, Vilar remarcó: “La inauguración de esta celda es el broche de oro de una gestión que llevó años de trabajo y esfuerzo entre el Gobierno provincial y el municipal”. “Estas políticas tienen como objetivos la promoción, la educación, la separación en origen de los residuos por la ciudadanía y la inclusión social: desde el Estado estamos construyendo herramientas para garantizar el buen vivir de los y las bonaerenses”, agregó.

Durante la jornada, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, se suscribió un convenio de asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la realización de la «III Fiesta del Tambero” y “XVIII Fiesta del Buñuelo Navarrense”. En tanto, la Provincia anunció la finalización de 92 viviendas para vecinos y vecinas de Navarro, que habían sido paralizadas por el Gobierno nacional.

“Agradecemos al Gobierno bonaerense porque la nueva celda es muy importante para el día a día en nuestro municipio: con estos trabajos de saneamiento ya llevamos recuperadas 23 hectáreas, lo que significa una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, sostuvo Diz.

Por último, Kicillof subrayó: “Si en la provincia de Buenos Aires hubiera un gobernador libertario esta obra jamás se hubiera hecho: por el contrario, nosotros conocemos las necesidades del pueblo y ponemos los recursos donde hay que ponerlos”.

Estuvieron presentes los intendentes de General Rodríguez, Mauro García; de San Andrés de Giles, Miguel Ángel Gesualdi; y de Luján, Leonardo Boto.