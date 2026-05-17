La Policía de la Ciudad detuvo a cinco falsos mecánicos peruanos por intentar estafar a un jubilado en Balvanera

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Cinco delincuentes peruanos, uno de ellos con condena a prisión en suspenso, fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad por intentar engañar a un hombre de 75 años simulando ser mecánicos para cobrarle a la víctima arreglos innecesarios en su automóvil en el barrio porteño de Balvanera.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, uno de los imputados, de 46 años, había sido condenado a dos años de prisión en suspenso por tentativa de estafa por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 22 y había sido detenido a principios de julio del año pasado por una maniobra idéntica, de la que resultó víctima un hombre de 56 años.

Se trata de una modalidad delictiva que consiste en detener la marcha de vehículos indicando falsas fallas mecánicas para luego cobrar sumas de dinero por reparaciones innecesarias o apoderarse de pertenencias del interior del rodado.

De hecho, el periodista Horacio Pagani fue víctima de una banda similar en abril del año pasado, tras sacarle con estos falsos deterioros vehiculares casi dos millones de pesos, aunque esos delincuentes luego fueron detenidos.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones Comunales 3, que observó movimientos sospechosos cerca de la esquina de General Urquiza y Venezuela, donde dos hombres se encontraban en veredas opuestas haciéndose señas mientras un tercero hablaba por teléfono y vigilaba los alrededores.

Al ser identificados, los efectivos advirtieron que a pocos metros otros dos sospechosos, vestidos con mamelucos azules similares a los utilizados por mecánicos, manipulaban el vehículo del damnificado.

Luego, al notar la presencia de los agentes, los imputados intentaron guardar rápidamente las herramientas y retirarse del lugar, aunque fueron demorados de inmediato.

En ese momento, la víctima relató espontáneamente que había sido interceptada cuadras antes por los involucrados, quienes le señalaron presuntas averías en el auto mientras le mostraban piezas plásticas y metálicas que supuestamente pertenecían a una de sus ruedas, ofreciéndose luego a reparar el desperfecto.

Durante el procedimiento se secuestraron herramientas, repuestos viejos y deteriorados utilizados para simular fallas mecánicas, cinco teléfonos celulares y tres mamelucos de trabajo.

Intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 20, a cargo de Carlos Donoso Castex, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 38 de Fabiana Palmaghini, que dispusieron la detención de los cinco imputados, de entre 23 y 48 años, por el delito de “tentativa de estafa en flagrancia” y el secuestro de todos los elementos vinculados a la causa.

Noticias Argentinas.-La Policía de la Ciudad detuvo a cinco falsos mecánicos peruanos. Foto. NA/Ministerio de Seguridad porteño.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...