La policía agredió a un camarógrafo en el Congreso y analizan sancionar a varios jefes de la PFA

Al menos dos jefes de la Policía Federal podrían ser sumariados junto a los efectivos que son investigados por la agresión a un camarógrafo de A24 durante la sesión del Senado por la ley de Glaciares en los alrededores del Congreso.

Fuentes oficiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que «por acción u omisión se analizan sanciones tanto el jefe del operativo como a otros superiores que estaban en el lugar».

«Hubo una orden de desalojo, pero a veces los jefes se manejan con absoluto desorden y hasta con cierta incapacidad para este tipo de cuestiones. Cuando vos ordenás el desalojo de un lugar tenés que determinar de qué manera se hace. En este caso era por el diálogo y esperar que los camarógrafos y movileros despejaran la zona de a poco», indicó la fuente consultada.

Asimismo, añadió: «Acá como sólo dieron la orden de desalojo, los policías actuaron como si estuvieran reprimiendo a manifestantes a la hora de aplicar el protocolo antipiquete. No hubo una directiva concreta y se volvió todo un caos. Por eso se analiza sancionar tanto al que dio esa orden incompleta como a otros jefes que estaban allí».

«Puertas para adentro se vienen sanciones. Esto no puede pasar más. Las ordenes tienen que ser claras y específicas. Esto fue un descontrol», añadió la fuente consultada por NA.

Mientras tanto, la Policía Federal se refirió a los hechos ocurridos este jueves y consignó: «En virtud de los hechos de publico conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso, 12 activistas de Greenpeace que irrumpieron en el edificio resultaron detenidos y posteriormente trasladado a un estacionamiento ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen”.

En esa circunstancia, “se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos».

«En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas», añadió el texto.

Durante ese intervalo, señaló la PFA, se produjo un “forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.

