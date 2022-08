La pandemia sigue: Aumentaron los contagios un 26% y los fallecidos un 19,73% respecto de la semana pasada

Editorial:

Aunque varios ya no se cuiden, aunque algunos ni siquiera lleven el barbijo y mucho menos alcohol para desinfectar, LA PANDEMIA NO TERMINÓ y lo que es peor, la gente SE SIGUE MURIENDO DE CORONAVIRUS, aunque a algunos no les importe nada de nada y las autoridades miren hacia otros lados en vez de ponerse firmes y continuar con los métodos de prevención, métodos que estaban dando resultados y que desconocemos por qué los dejaron de lado.

Sabido es que si a la gente le dan a elegir entre usar o no barbijo, no lo van a usar. Lo mismo pasaría con el cinturón de seguridad en autos o con los cascos en las motocicletas.

Les pedimos que se sigan cuidando y que sigan cuidando a sus familiares, por el bien de todos y para que de una vez por todas, la pandemia pueda terminarse.

El parte de ayer domingo de agencia Télam, informaba lo siguiente:

La cartera sanitaria indicó que son 464 los internados con Covid-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 43.9% en Argentina.

El Ministerio de Salud reportó este domingo 91 muertes por coronavirus y 52.745 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 26% más de casos que el domingo pasado (41.735).

De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó 19,73% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 76 fallecimientos.

De esta manera, suman 129.369 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.560.307 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Durante la última semana murieron 32 personas en Buenos Aires, 9 en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en Chaco, 11 en Córdoba, 9 en Entre Ríos, 2 en La Pampa, 6 en Mendoza, 2 en Neuquén, 2 en Río Negro, 7 en Salta, 1 en San Juan, 1 en San Luis, 2 en Santa Fe, y 3 en Santiago del Estero.

Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 107.823.754, de los cuales 40.881.916 recibieron una dosis, 37.698.518 las dos, 3.133.494 una adicional, 20.966.625 el primer refuerzo, y 5.120.991 el segundo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 114.534.438 y las donadas a 5.083.000.

Télam.-