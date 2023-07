La Mesa de Enlace sobre los anuncios de Massa: «Más de lo mismo, distorsión fuerte y medida con objetivos recaudatorios»

Los dirigentes de las cuatro organizaciones que forman la Mesa de Enlace almorzaron ayer miércoles 26, en el Predio Ferial de Palermo y conjuntamente criticaron las medidas económicas que se dieron a conocer el fin de semana. En particular, la incorporación del maíz en el dólar agro, por los desequilibrios que genera y los impactos en el costo del alimento del animal en otras economías como la carne vacuna, sector avícola, los cerdos y el sector lechero.

«Más de lo mismo», «distorsión fuerte» y «medida con objetivos recaudatorios» fueron algunas de las calificaciones que brindaron los titulares de Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Rural Argentina (CRA).

“Son las medidas de siempre, medidas que no sirven para el sector agropecuario. No son las medidas que el sector necesita. Son medidas que generan descalabro, incertidumbre en otras actividades del campo, más allá de la medida en sí”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, para luego ratificar: “No son las medidas que el campo necesita”, expuso Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, hombre que juega de local en Palermo.

En tanto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, planteó que “las últimas medidas no distan de todas las versiones de dólar soja que vimos. Consideramos que sigue siendo una medida con objetivos recaudatorios, que también la tienen que implementar para cumplir con los parámetros de negociación del Fondo Monetario Internacional”.

Paralelamente, opinó que “seguramente algún productor que pudo guardar granos hasta esta altura del año se va a beneficiar con alguna mejoría, pero la realidad es que esto juega en contra de los intereses del campo, no soluciona los problemas estructurales y genera un incremento importantísimo en los costos de alimentación en todo lo que es producción de proteína animal, tanto en feedlot de carne vacuna, sector avícola, los cerdos, el sector lechero».

Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria Argentina (FAA), coincidió con Chemes al indicar que «distorsiona con mayor fuerza la proteína cárnica, lácteos y huevos, porque el insumo básico prioritario para la alimentación es el maíz, con lo cual es una distorsión fuerte». Además alertó de la discriminación en la asistencia para los que pudieron cosechar y los que no lo lograron por el impacto de la seca: “También genera una asimetría muy fuerte entre el que cosechó, y el que invirtió y no cosechó. No dieron ningún tipo de ayuda por la emergencia y el desastre. Ahora, por una situación de recaudación, de liquidación y necesidad de venta de maíz para que haya divisas, le están dando un trato preferencial al que tiene cosecha. Esto en nuestro sector se siente, se profundiza, y creo que no es la medida correcta”

Por su parte, Eugenio Laucirica, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las medidas del gobierno son “más de lo mismo, y van a beneficiar solo a algunos pocos”.

Laucirica explicó: “Yo soy productor de maíz, voy a vender en la exportación, seguramente, lo poco que pude cosechar, pero también engordo novillos, así que también me va a afectar en eso, beneficia a algunos y perjudica a muchos”, abrevió.

Escrito por Juan Manuel Rodríguez. NA – Buenos Aires, Argentina.-