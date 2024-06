La madre de Sofía Herrera descartó el supuesto parecido entre su hija y la del matrimonio detenido por la desaparición de Loan

En medio de la intensa búsqueda para dar con el paradero de Loan Peña, el niño de 5 años que ya lleva 12 días desaparecido desde que se cree que salió a recolectar naranjas junto a su tío y una pareja amiga de la familia, cuando se encontraba en la casa de su abuela paterna en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, este martes María Elena Delgado, la madre de Sofía Herrera -la niña de la que no hay noticias desde el 28 de septiembre de 2008, cuando desapareció en un camping de Río Grande, Ushuaia- descartó el supuesto parecido de su hija con la de Carlos Pérez y María Caillava, el ex militar y la ex funcionaria municipal detenidos e imputados por la desaparición del menor que tiene en vilo al país.

Durante una entrevista radial que brindó esta mañana, María Elena fue consultada por las imágenes que se viralizaron en redes sociales en los últimos días, las cuales daban cuenta de un supuesto parecido entre Sofía Herrera y Brisa Pérez, la hija adoptiva del matrimonio que ayer lunes fue imputado como coautores materiales de la captación con fines de explotación de Loan. En este sentido, la madre de Sofía dijo que vio “como 10 veces” las fotos virales, pero al conocer la edad de la niña desechó por completo las posibilidades de alguna semejanza con su primogénita..

“La volví a ver ayer 10 veces, donde la mujer dice que tiene 14 años la chica. Y bueno, si tiene esa edad, no podría ser nunca mi hija. Y aparte yo la vi a la chiquita, no la encuentro muy parecida a mi hija Sofía”, sostuvo María Elena en diálogo con radio Mitre.

Y en esa misma línea, María Elena completó: “Yo vi la fotito porque me llegó esa misma noche que salió, toda la noche me mandaron esa fotito diciendo que se trata de mi hija, que es igual, que es muy parecida, pero no, la mujer -María Caillava- ahí dijo que la chiquita tiene 14 años. Y aparte, es mucho más blanquita de piel que mi hija, mi hija sería más morochita”.

Las imágenes a las que se refirió María Elena muestran el rostro de Sofía Herrera con el paso del tiempo: una foto expone el rostro de la pequeña en 2008, año de su desaparición, mientras que una segunda imagen exhibe la hipotética evolución de sus rasgos faciales para 2010, dos años después de su extravío. Asimismo, en una tercera foto aparece el rostro de Brisa Pérez, la hija adoptiva del ex capitán de navío de la Armada retirado y la ex funcionaria municipal

En cuanto a la búsqueda de Loan, quien ya lleva 12 días desaparecido, María Elena no se atrevió a brindar una hipótesis concreta de lo que pudo haber pasado con el niño, pero sí mostró su preocupación por las graves falencias en los pasos fronterizos para cruzar desde Argentina a otros países limítrofes. “Yo pasé dos veces así en Formosa, y una vez pasamos en una lanchita para Uruguay sin hacer ningún tipo de documentación. Y después también en Bolivia. Como el auto era de gobierno de la provincia, entonces no se hacía ningún trámite, pasaba directamente”, subrayó en declaraciones radiales.

Sobre este punto, la madre de Sofía Herrera, cuya desaparición motivó a la creación del Alerta Sofía, un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad, señaló que la falta de medidas de seguridad “es como legal allá”, debido a que “nadie controla nada”.

José Peña, papá de Loan, dijo esta mañana que tanto él como su hijo llegaron “de sorpresa” al almuerzo organizado en la casa de su mamá (abuela del menor).

En una entrevista con C5N, señaló que Caillava y Pérez, los dos principales acusados, no habían sido invitados a comer y que fueron llevados por Laudelina, tía de Loan.

“Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá”, dijo José.

El hombre aseguró que su hijo “no estaba invitado” al almuerzo y que fue con él. “Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé”, relató. El padre contó que cuando dijo que se iba al almuerzo, el niño le insistió para que lo llevara.

Para colmo, en las últimas horas se conoció un nuevo indicio que complica más aún al matrimonio detenido. La nueva prueba aquí, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, son los testimonios de testigos directos que contradicen la coartada de la pareja cuando detalló su paso por la provincia de Chaco, una serie de movimientos que motivó dos redadas realizadas el fin de semana por la fuerza provincial y la PFA.

En sus vehículos -una camioneta y un auto-,un grupo de canes detectó rastros del niño que desapareció en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. En un Ford Ka, la pareja habría trasladado al menor a la provincia de Chaco con la intención de cometer el delito de trata de personas, según apuntan los investigadores.

Por lo pronto, se desconoce si el caso se trata de una adopción ilegal, trata sexual o laboral.

Por su parte, Antonio Benítez y Mónica del Carmen Millapi están imputados como partícipes primarios de ese delito junto a Daniel “Fierrito” Ramírez. El otro de los detenidos, el comisario Walter Maciel, acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

Ayer lunes por la tarde, los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo informaron en conferencia de prensa que el expediente pasó a la Justicia Federal, tras haber imputado a cinco de los seis detenidos. El caso ya entró a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que ahora queda a cargo del expediente.

