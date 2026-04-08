La Justicia volvió a frenar la demolición del Luna Park y crece la disputa por su futuro

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La Justicia volvió a suspender de manera preventiva cualquier intento de demolición del estadio Luna Park, en una decisión que reaviva la polémica por el futuro del histórico recinto ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que ordenó frenar de inmediato las obras al considerar que una eventual demolición podría generar un daño irreversible.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los jueces argumentaron que, en caso de avanzar con la destrucción del edificio, no sería posible revertir la situación aunque posteriormente se falle en contra del proyecto.

El fallo se produjo tras las presentaciones realizadas por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y organizaciones como Basta de Demoler, Fundación Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que cuestionaron la intervención sobre el inmueble.

El proyecto en discusión contempla la demolición de una parte significativa del estadio actual para construir uno nuevo, con mayor capacidad y dimensiones, lo que implicaría intervenir más de 11.600 metros cuadrados y conservar solo una porción menor de la estructura original.

En ese sentido, uno de los puntos centrales del fallo fue la protección del valor patrimonial del Luna Park, que cuenta con la categoría de Monumento Histórico Nacional y posee un nivel de protección estructural que limita modificaciones sustanciales.

Los magistrados remarcaron que la intervención judicial debe producirse antes de que se concrete el daño, al sostener que la demolición “tiene efectos irreversibles” sobre el patrimonio cultural.

El conflicto judicial en torno al estadio se arrastra desde hace meses: en diciembre de 2025 ya se había dictado una primera medida de suspensión, luego en marzo de 2026 se habilitaron avances en otra instancia, y ahora se volvió a frenar el proceso.

Por el momento, la demolición queda suspendida, mientras la Justicia deberá resolver el fondo de la causa, lo que podría derivar en una modificación del proyecto o en su cancelación definitiva.

El caso mantiene en tensión a distintos sectores, ya que el Luna Park no solo es un estadio emblemático, sino también un símbolo de la historia cultural argentina, escenario de eventos deportivos, recitales y actos políticos a lo largo de décadas.

Noticias Argentinas.-

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