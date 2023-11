La Junta Nacional aclara los tantos: el comicio no se suspende por falta de boletas

A través del Acta N° 36, la Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires (JEN de la Provincia) dispuso una serie de pautas dirigidas a los Delegados Electorales que participarán en la elección de mañana, entre ellas el recordatorio en cuanto a que la elección no se frena por falta de boletas. En ese marco, recordó que todos aquellos ciudadanos designados como autoridad de mesa por la Justicia Electoral y que cumplieron funciones en las PASO y en las generales, deben cumplir esta misma función en el balotaje. Para ello, resultan válidos los telegramas de designación de las elecciones Primarias del 13/8/2023 y los librados para la elección general del 22/10/2023, y los correspondientes reemplazos. A su vez, en el caso de que la persona designada como autoridad de mesa no contara con el telegrama, deberá presentarse en el establecimiento e informarle al referido Delegado, quien se comunicará con la Secretaría Electoral para remitir una nueva designación en caso de que correspondiera. La JEN de Provincia -que integran el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, Roberto Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres; y el Juez con competencia electoral de la Provincia, Alejo Ramos Padilla- hizo saber, una vez más, que la cantidad de boletas de contingencia son las que cada agrupación decidió enviar, teniéndose presente que en algunos casos solo se encontrarán boletas de una de las agrupaciones participantes, ya que la otra decidió no enviar el número sugerido. En tal sentido, estableció que, si se produjera un faltante de boletas, el Delegado deberá comunicarse con la Junta Electoral para notificar a la agrupación política. Por su parte al elector se le solicitará que aguarde la reposición, permitiéndole que regrese más tarde. En ningún caso -reafirmó la JEN de la Provincia- se suspenderá el comicio, en ninguna mesa, por el faltante de boletas de una agrupación.