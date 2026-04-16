La interna del Gobierno no tiene fin: alfil de Milei pide la renuncia de Adorni

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El escritor y referente libertario Nicolás Márquez, cercano al presidente Javier Milei, reclamó la renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio de la polémica por su viaje al exterior.

A través de su cuenta en X, Márquez publicó un mensaje con fuertes críticas hacia el funcionario. En su texto, cuestionó la veracidad de sus declaraciones y planteó que otros integrantes del Gobierno deberían exigir su salida o, en su defecto, renunciar.

El dirigente también apeló a la idea de “honorabilidad” dentro del espacio político y advirtió sobre el impacto que la situación podría tener en la imagen del oficialismo.

La polémica por el viaje al Caribe El reclamo se produce luego de que se confirmara judicialmente un viaje de Adorni junto a su familia al Caribe, con pasajes de alto costo. El caso generó repercusiones dentro y fuera del Gobierno, y abrió cuestionamientos sobre la conducta del funcionario. Tensión interna en el oficialismo Las declaraciones de Márquez reflejan un clima de tensión dentro del espacio político que lidera Milei. El planteo público expone diferencias internas y suma presión sobre la figura del jefe de Gabinete. Un mensaje con proyección política En su publicación, Márquez también llamó a recuperar la identidad del espacio y proyectó el objetivo electoral hacia el futuro. En ese marco, vinculó la situación actual con la necesidad de sostener el respaldo político en los próximos comicios. Gentileza de Infonews Cooperativa.- Foto de portada: NA.- –

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